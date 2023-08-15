ЗМІ пишуть, що в метро Києва жінці "зажував" ногу ескалатор: відповідь "Київметрополітену" (фото)

Місцеві ЗМІ повідомили, що ногу жінки "зажувало" в ескалаторі, однак у поліції розповіли журналістам, що насправді у підіймальному пристрої застрягла сумка і ніхто з людей не постраждав.

У вівторок, 15 серпня, орієнтовно о 17:30 на станції київського метрополітену "Арсенальна" у зубцях ескалатора застрягла сумка і його зупинили, однак дехто з очевидців подумав, що у пристрої застрягла нога жінки. Про це повідомляє Telegram-канал "Київський двіж".

Зазначається, що коли трапився інцидент у місцевих ЗМІ почали повідомляти, що нібито дівчина їхала на ескалаторі на станції метро "Арсенальна" і її нога провалилася на сходинці, після чого ногу "зажувало", а на місце подій начеб то викликали швидку допомогу.

Фото: Telegram

Інцидент в метро: що кажуть в компанії?

Журналісти "ТСН" звернулись за офіційним коментарем у КП "Київський метрополітен" і там спростували цю інформацію.

"Орієнтовно о 17:30 черговий персонал станції "Арсенальна" зупинив ескалатор ручкою "стоп" для уникнення падіння пасажирки. Травмувань не було. Лікарі швидкої не викликались. Пасажирка сіла у поїзд і поїхала зі станції", — зазначили у компанії.

Після цього журналісти звернулись до поліції Київського метрополітену і там розповіли, що жінка літнього віку їхала з великою сумкою, яка застрягла в зубцях ескалатора.

"Щоб дістати сумку і зупиняли ескалатор. Там додають, що на місці був працівник поліції. Він запитав чи все добре, запропонував допомогу, але жінка відмовилась і поїхала далі", — сказали правоохоронці.

Нагадаємо, що 31 травня, у Києві на станції "Палац Україна" жінка потрапила під поїзд метро. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Наталія Соколенко, факт підтвердили і в КМДА. За словами журналістки, жінка нібито сама стрибнула під потяг, від отриманих травм вона загинула.

Раніше, 2 грудня 2022 року, на станції Київського метрополітену "Палац Україна" дівчина кинулася під поїзд, через що рух поїздів по синій гілці був обмежений.