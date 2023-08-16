За кордон випускатимуть ще одну категорію українців: кого стосуються зміни

Раніше таким правом були наділені рідні захисників, що зникли безвісти або загинули під час війни в період з 2018 року і до тепер. Наразі, як пояснили у ДПСУ, виїжджати з України дозволятиме ще одна умова.

Відсьогодні перетинати кордон зможе ще одна категорія громадян України. Відповідні зміни до законодавства вже набули чинності. Про це у коментарі виданню "Українська правда" 16 серпня повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.

"Змінами, що нещодавно розглядалися на засіданні уряду, надано можливість на перетин кордону громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції", — заявив він.

Йдеться про період з початку збройної агресії Росії у 2014 році до 30 квітня 2018 року. Українців, що втратили своїх близьких, пропускатимуть через кордон за наявності відповідних документів.

"Зазначу, що це стосується осіб, чиї близькі родичі, зокрема, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО, або забезпеченні її проведення", — сказав Демченко.

Речник ДПСУ пояснив, що раніше право на виїзд з України мали громадяни, чиї родичі загинули або зникли під час здійснення заходів з забезпечення нацбезпеки та оборони, а також стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях. Також таким правом були наділені українці, які втратили близьких-захисників під час воєнного стану.

"Фактично це період з 30 квітня 2018 року і до тепер", — підкреслили у ЗМІ.

Нагадаємо, Фокус інформував, що зміни до "Правил перетинання державного кордону громадянами України" були затверджені Постановою Кабінету міністрів 11 серпня.

Також Фокус писав про те, які категорії громадян зможуть виїхати з України з 1 вересня. Зокрема, йдеться про українців віком до 18 років або понад 60 років, а також чоловіків військовозобов’язаного віку з шести категорій.