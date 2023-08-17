"Вилучено рекордні 20 тонн": СБУ затримала експосадовця поліції з партією наркотиків (фото)

За інформацією спецслужби, у зловмисників вилучили майже 150 кг мефедрону. Нарколабораторії діяли на території Київської та Житомирської областей.

Служба безпеки України (СБУ) у Київській області нейтралізувала злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон, повідомила пресслужба СБУ.

Під час проведення спецоперації правоохоронці вилучили понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення наркотичних "товарів" і майже 150 кг психотропної речовини мефедрону. Загальна вартість заборонених речовин складає понад 30 млн грн.

За інформацією пресслужби, у березні цього року Служба безпеки затримала організатора злочинної групи, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. Ним виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю.

"До незаконної діяльності він залучив свого колишнього колегу, який допомагав йому підшукувати контрабандистів для прихованого перевезення заборонених речовин через так звану "зеленку", — йдеться у повідомленні СБУ.

У Київській області СБУ затримала наркоторговців Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На завершальному етапі операції у Київській області було затримано третього учасника угруповання. Він забезпечував "комунікацію" між наркоділками та спільниками.

За даними слідства, зловмисники отримували "товар" для продажу з двох нарколабораторій, які були облаштовані на території Київської та Житомирської областей і виготовляли мефедрон у промислових обсягах.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 ККУ. Санкція статті передбачає ув’язнення строком до 12 років. Вони перебувають під вартою, триває розслідування і виявлення всіх осіб, причетних до викритого масштабного наркобізнесу.

Нагадаємо, 17 серпня СБУ оголосила підозру захисниці УПЦ МП Вікторії Кохановській. Правоохоронці підозрюють блогерку у запереченні збройної агресії РФ. За версією слідства, вона провокувала релігійну ненависть та прогнозувала захоплення всієї України.

Також 17 серпня СБУ затримала інформатора ЗС РФ. За інформацією правоохоронців, мешканець Одеси пішов на співпрацю з ворогом та передавав йому секретну інформацію. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.