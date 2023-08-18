НАЗК заявило про незаконне збагачення секретаря Запорізької міськради: Куртєв відреагував

За даними агентства, виконувач обов'язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв придбав необґрунтовані активи на 9 млн 31 тисячу гривень, що перевищує його законні доходи. Політик, зі свого боку, заявив, що "окремі особи" можуть поширювати "недостовірну або спотворену інформацію".

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки того, що секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв вчинив корупційне кримінальне правопорушення. Про це йдеться на офіційному порталі відомства 18 серпня.

За даними НАЗК, минулого року НАБУ провело обшуки у квартирі, яку Анатолій Куртєв орендував спільно зі своїм помічником. За підсумком було виявлено та вилучено майже 600 тисяч гривень, 230 тисяч доларів США і 650 євро.

У НАЗК зазначили, що обшук проходив у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого, імовірно, причетний Куртєв. У відомстві також встановили, що секретар міськради дійсно використовував згадану квартиру зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають законним доходам.

Анатолій Куртєв сказав НАЗК, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, а його помічник заявив, що вилучені під час обшуку кошти належать йому та його батькам. При цьому, за даними НАЗК, ні він, ні його батьки не могли оволодіти такою сумою в законний спосіб.

"Таким чином, Куртєв придбав необґрунтовані активи на 9 млн 31 тисячу гривень, що перевищує його законні доходи", — підсумували в НАЗК.

Що говорить Анатолій Куртєв

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв відреагував на висновок НАЗК у Telegram. За словами політика, він припускає, що "окремі особи" зацікавлені у введенні в оману контролюючих органів, у зв'язку з чим можуть "поширити недостовірну або спотворену інформацію".

"У будь-якому випадку, я готовий до співпраці з детективами НАБУ для повного і швидкого з'ясування ситуації", — заявив Куртєв.

Нагадаємо, 6 березня мешканка зруйнованого російською ракетою будинку в Запоріжжі, фотограф Ганна Прус, звинуватила міськраду у відмові в допомозі з розселенням людей, які втратили житло.

Раніше, 15 січня, ми повідомляли, що заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова відсвяткувала Новий рік у Таїланді. Імовірно, чиновниця фігурує у провадженні НАБУ про розкрадання гуманітарної допомоги.