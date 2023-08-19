"Це не приліт": під Києвом прогриміли вибухи на базі МВС (фото)

У ліквідації загоряння було задіяно понад 20 рятувальників і 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва. У МВС стверджують, що інцидент стався не через "приліт" ворожої ракети.

У суботу, 19 серпня, у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДКЦ) МВС спалахнула пожежа. Про це написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

Повідомляється, що пожежу вдалося загасити. У ліквідації вогню було задіяно 20 рятувальників і 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва.

У відомстві закликали не наближатися до місця події з міркувань безпеки. Говорячи про причини пожежі, міністр зазначив, що це "однозначно не приліт".

Ліквідація пожежі на складі МВС Фото: Игорь Клименко/Telegram

Пізніше глава МВС додав, що співробітники ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів.

"На жаль, сталася детонація. Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події", — повідомив Ігор Клименко.

Про постраждалих унаслідок події не повідомляють.

Нагадаємо, 19 серпня, близько 11-ї години 19 серпня жителі Києва почули гучний вибух і побачили стовп диму над південно-західними околицями столиці. У ДСНС повідомили, що загорівся склад у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області.

Ми також повідомляли, що 19 серпня ЗС РФ обстріляли центр Чернігова, є загиблі та поранені серед мирних жителів. За словами глави ОВА В'ячеслава Чауса, удару було, ймовірно, завдано балістичною ракетою.

Крім того, в ніч на 19 серпня ЗС РФ атакували Україну зграєю дронів-камікадзе Shahed-136. Під ударом опинилася Хмельницька область, але Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити майже всі ворожі цілі.