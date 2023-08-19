"Це не приліт": під Києвом прогриміли вибухи на базі МВС (фото)
У ліквідації загоряння було задіяно понад 20 рятувальників і 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва. У МВС стверджують, що інцидент стався не через "приліт" ворожої ракети.
У суботу, 19 серпня, у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДКЦ) МВС спалахнула пожежа. Про це написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.
Повідомляється, що пожежу вдалося загасити. У ліквідації вогню було задіяно 20 рятувальників і 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва.
У відомстві закликали не наближатися до місця події з міркувань безпеки. Говорячи про причини пожежі, міністр зазначив, що це "однозначно не приліт".
Пізніше глава МВС додав, що співробітники ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів.
"На жаль, сталася детонація. Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події", — повідомив Ігор Клименко.
Про постраждалих унаслідок події не повідомляють.
Нагадаємо, 19 серпня, близько 11-ї години 19 серпня жителі Києва почули гучний вибух і побачили стовп диму над південно-західними околицями столиці. У ДСНС повідомили, що загорівся склад у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області.
Ми також повідомляли, що 19 серпня ЗС РФ обстріляли центр Чернігова, є загиблі та поранені серед мирних жителів. За словами глави ОВА В'ячеслава Чауса, удару було, ймовірно, завдано балістичною ракетою.
Крім того, в ніч на 19 серпня ЗС РФ атакували Україну зграєю дронів-камікадзе Shahed-136. Під ударом опинилася Хмельницька область, але Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити майже всі ворожі цілі.