У Києві ввели тепловий режим через спеку: як довго триватиме

У столиці вдень очікується до 30-32 градусів тепла, у Київській області — до 35. Переважатиме південно-східний вітер, 3-8 м/с.

У Києві ввели в дію тепловий режим, яким обмежують рух деякого транспорту. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

"На території столиці введений тепловий режим", — йшлося в повідомленні.

Наголосили, що великоваговому транспорту вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн тимчасово заборонили в'їжджати в Київ та пересуватися містом. У поліції розповіли, що час дії обмеження дорожнього руху може змінюватися відповідно до температурного режиму в столиці. Про це повідомлятимуться у Telegram-каналі патрульної поліції.

Додали, що головною метою введення теплового режиму є збереження дорожнього покриття, яке руйнується через інтенсивний дорожній рух великовагового транспорту в спекотну погоду.

В Укргідрометцентрі повідомили, що в неділю 20 серпня вдень в Києві температура повітря підніметься до 30-32 градусів тепла, тоді як вночі буде близько 20 градусів. На Київщині очікується невелика хмарність, опадів не буде. Переважатиме південно-східний вітер, 3-8 м/с. Вночі повітря прогріється до 17-22 градусів, а вдень до 30-35.

У більшості західних областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Буде вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі підніметься до 17-22 градусів, а вдень до 30-35, в Карпатах очікується 24-29 градусів.

Прогноз погоди на 20 серпня

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич розповів, що в серпні температура повітря може доходити до 41 градуса тепла. Також у серпні переважатиме контрастний час, коли спеку регулярно змінюватимуть опади.

В липні Фокус писав про те, як спека в Європі могла вплинути на туризм. У майбутньому мандрівники можуть обирати більш прохолодні країни для відпочинку.