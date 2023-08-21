"Очевидно": Гетманцев назвав причини замаху на вбивство заступника голови ДПС Сокура

Правоохоронці ще не оприлюднили конкретних прізвищ замовників. Голова податкового комітету Ради переконаний, що винними є "поважні" сім’ї-клани.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що причиною замаху на вбивство на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура 17 серпня, є зміни в роботі податкової. Про це він повідомив у коментарі Delo.ua.

"Очевидно, що багатьом не подобаються зміни, які півтора року відбуваються у податковій", — сказав Данило Гетманцев.

Він зазначив, що за півтора року було припинено більше тисячі злочинних схем, справи яких передали в Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Звільнено сотні високопосадовців – позбавлені харчової бази "поважні" сім’ї-клани. Відізвано ліцензії у спиртозаводів, а виробників тютюну примушують сплачувати податки в бюджет", — пояснив він.

Зі слів Гетманцева, саме такі зміни викликають супротив, зокрема, про це можуть свідчити замовні матеріали проти голови профільного комітету Ради, проте замах на нардепа, як він зазначив, є за межами та переходить на інший рівень протистояння.

Він додав, що трагедії вдалося уникнути завдяки професійним діям працівників карного розшуку. Наразі ж Гетманцев чекає оприлюднення конкретних прізвищ від правоохоронців, які займаються розслідуванням.

Нагадаємо, 17 серпня на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура здійснили замах на вбивство в центрі міста. Зі слів Данила Гетманцева, замовниками були "схемники", які втратили "бізнес". Нападників відразу затримали.

У червні британський журнал The Economist із посиланням на співробітників української розвідки повідомив про щонайменше десять замахів, скоєних на керівника ГУР Кирила Буданова.