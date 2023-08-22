Відібрав зброю та втік: на Тернопільщині спіймали чоловіка, який побив військового (фото)

Між військовослужбовцем та чоловіком, який був неодноразово судимим за насильницькі злочини, стався конфлікт. Військового доправили до лікарні з численними травмами голови.

У понеділок 21 серпня у Кременці Тернопільської області 42-річний місцевий мешканець побив військовослужбовця, відібрав у нього автомат з бронежилетом та втік. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в регіоні.

"21 серпня близько 17.30 години на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі лежить побитий військовослужбовець. Потерпілого з численними травмами голови доправили до лікарні", — йшлося в повідомленні.

Місце злочину

Зазначили, що між військовослужбовцем та місцевим жителем, який був неодноразово судимим за насильницькі злочини, стався конфлікт, що переріс у бійку. Після того, як військовий знепритомнів, підозрюваний відібрав у нього автомат, бронежилет та втік.

Правоохоронці встановили його місце перебування, оточили будинок та з допомогою спецпризначенців КОРДу затримали чоловіка. В будинку з підозрюваним перебували співмешканка та двоє малолітніх дітей. Також у нього вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військового.

Зброя, яку знайшли у підозрюваного

Додали, що 42-річного чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 262 ККУ (заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою). Його загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні 21-річний чоловік побив пораненого військового, який пересувався за допомогою милиць на Черкащині. Захиснику України висунули претензії в тому, що "йде війна".

18 червня стало відомо про те, що в Херсоні групах неповнолітніх підлітків побила військового, який повернувся з Бахмута.