Україна і Польща створять єдині прикордонні пункти пропуску, — Шмигаль (відео)

За словами українського прем'єра, спільний митний і прикордонний контроль з країнами ЄС допоможе прискорити логістику і мінімізувати корупцію.

Уряд України поставив три ключові завдання для поліпшення роботи українсько-європейського кордону. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 22 серпня.

Першим напрямком є спільний митний і прикордонний контроль з європейськими державами. Йдеться про створення єдиних контрольно-пропускних пунктів, на яких працюватимуть представники двох країн.

"Цим досягаємо більшої інтеграції в європейський простір, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проєкт реалізуємо на польсько-українському кордоні", — повідомив прем'єр.

Засідання уряду 22 серпня

Другим завданням є реалізація "митного безвізу" з країнами ЄС. У межах цього напрямку уряд прагне перевести митниці на нове програмне забезпечення, яке б відповідало стандартам ЄС.

Як третій напрямок Денис Шмигаль згадав розвиток прикордонної інфраструктури. За словами прем'єра, зараз на українсько-європейському кордоні функціонує 21 автомобільний пункт пропуску. Планується відкриття ще дев'яти і модернізація тринадцяти.

"Найбільше плануємо провести на кордоні з Польщею. Є домовленість про отримання пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пропускних пунктів, закупівлі сканерів", — зазначив глава українського уряду.

Нагадаємо, 20 серпня пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ повідомила про зміцнення кордону на Волинському напрямку. Зокрема, було збільшено кількість прикордонних загонів, ведеться посилений моніторинг за ситуацією по той бік кордону, а також йде активна розвідка.

Раніше, 16 серпня, ми писали про те, що Польща і країни Балтії збираються обговорити можливе синхронізоване закриття кордонів із Республікою Білорусь. Нюанси будуть розглянуті на зустрічі міністрів у Варшаві 28 серпня.