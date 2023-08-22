Знайшли біля полігону: на Закарпатті розслідують загадкову смерть військовослужбовця

Поліція порушила справу за статтею про умисне вбивство. Родичі загиблого стверджують, що він був знайденим непритомним та з травмою голови.

Українські правоохоронці розслідують ймовірне вбивство військового, якого знайшли поблизу полігону. Деталями у коментарі виданню "Укрінформ" 22 серпня поділилась речниця ГУНП у Закарпатській області Ганна Дан.

"Відомо, що чоловік помер учора в лікарні. За фактом смерті військовослужбовця відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі чекаємо висновки судмедекспертів, які повинні визначити причину смерті", — розповіла вона.

За даними ЗМІ, йдеться про Василя Стеця. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України чоловік був футбольним тренером, гравцем ФК "Закарпаття" та вчителем фізкультури у ліцеї в Перечині. Після 24 лютого 2022 року він служив в Ужгородському районному Центрі комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці підтвердили журналістам, що чоловіка знайшли поблизу полігону під Ужгородом і звідти госпіталізували. Рідні загиблого кажуть, що військовий мав травму голови та потрапив у лікарню вже непритомним.

На смерть Стеця відреагував міський голова Перечина Іван Погоріляк. Він не повідомив деталей події, однак опублікував фото загиблого.

"Щирі співчуття рідним та близьким, вічна памʼять Василю Васильовичу", — написав Погоріляк.

Публікація у соцмережах Івана Погоріляка Фото: Скриншот

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