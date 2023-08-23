"Місяць-два без електропостачання": Львів готується до тривалих блекаутів, — Садовий (відео)

Львівський міський голова закликав міськраду готуватися до того, що світла не буде тижнями або місяцями. За словами Андрія Садового, необхідно забезпечити функцію заправлення генераторів і транспортування води.

Мер Львова Андрій Садовий закликав посадовців готуватися до того, що місто може залишитися на тривалий час без світла через атаки ЗС РФ по енергооб’єктах. Про це відомо із запису сесії Львівської міської ради, що проходила 23 серпня.

"На початку 2022 року наша енергетична система України мала семикратний запас міцності. Станом на сьогодні ми маємо двократний запас міцності, і його можна дуже легко втратити", — підкреслив Садовий.

Він розповів, що 21 серпня у Львів приїжджав міністр енергетики Герман Галущенко — відвідав енергооб’єкти й провів нараду. За словами мера, за результатами візиту можливі кадрові зміни.

"Без електропостачання виживати буде складно, тому нам треба готуватися до ситуації, коли Львів може місяць, а то й два бути взагалі без електропостачання. Це не жарт", — заявив він.

Міський голова підкреслив, що місто має організувати заправлення генераторів дизелем і транспортування води, адже в разі виникнення "складної ситуації" попит зросте в 100 разів.

"Місто повинно мати все своє", — наголосив Садовий.

Він закликав посадовців міськради бути готовими до "дуже складних періодів".

"Ситуація, на мою думку, надзвичайно складна", — додав мер.

Садовій припустив, що Львів може залишитися без світла на тижні або навіть місяці. Він заявив, що місто повинно мати спроможність "вижити" в такому разі.

"У нас немає жодної підстанції, яка не була уражена під час атак взимку та навесні цього року", — зазначив міський голова.

Трансляція сесії Львівської міськради (заява Андрія Садового про електропостачання — з 12:42 за часом у верхньому правому кутку)

Нагадаємо, 25 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив, що зима 2023-2024 років може бути дуже складною. Він пояснив, що було знищене обладнання, відновлення якого неможливе за рік. Енергосистема України буде вразливішою до блекаутів, тож експерт порадив українцям запастися генераторами та павербанками.

Зі слів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, компанія "Укренерго" виконала приблизно 60% запланованих робіт із відновлення мереж і рухається за графіком. За прогнозами експерта, Україні вдасться відновити до 80% ліній високовольтних передач.