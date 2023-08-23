Схопили з 20 кг пігулок: уродженець РФ організував на Закарпатті наркотрафік з ЄС (фото)

Затриманий ховав розфасовані по пакетах медпрепарати під панеллю в машині. У СБУ зазначили, що за вилучену у нього партію псевдоефедрину на чорному ринку заплатили б майже чотири мільйони.

Правоохоронці викрили на Закарпатті транснаціональний канал контрабанди псевдоефедрину з Євросоюзу. Деталями справи 23 серпня поділилась пресслужба Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Викритий слідчими наркокур’єр забезпечував оптове перевезення медпрепаратів, які містили псевдоефедрин. Ця речовина використовується для синтезу психотропів, зокрема метамфетаміну. За даними СБУ, фігурант — уродженець Росії та мешканець Мукачівського району.

У публікації йдеться, що пігулки замовляли місцеві кримінальні авторитети. За версією слідства, зловмисник переправляв "товар" великими партіями з-за кордону. Медичні препарати він ховав у технологічних порожнинах машини.

Кур’єра схопили на митному посту "Тиса" на Закарпатті, коли він вчергове намагався транспортувати через кордон псевдоефедрин. В його авто правоохоронці знайшли майже 20 кілограмів пігулок. Вони були розфасовані у zip-пакети та сховані під панеллю приладів.

"Вартість вилученої партії становить майже чотири мільйони гривень за цінами чорного ринку", — підкреслила пресслужба.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Співробітники СБУ порушили справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів та повідомили про підозру затриманому чоловіку. Його арештували з правом внести заставу.

"Слідчі дії тривають. Встановлюються всі співучасники контрабандного переміщення прекурсорів", — додали у відомстві.

Нагадаємо, СБУ викрила підприємця, який поставив ЗСУ браковані бронежилети. Організатори схеми зірвали оборонне замовлення на майже шість мільйонів гривень. Директору фірми повідомили про підозру.

22 серпня у Вінницькій області сталася смертельна аварія. У поліції проінформували, що внаслідок ДТП загинули 12 осіб, 6 з яких — діти. Усі вони їхали у ВАЗі, що влетів у вантажівку.