Свято вільних і сильних: Зеленський та Залужний привітали українців з Днем Незалежності (відео)

Очільник держави подякував воїнам та цивільним, а головнокомандувач ЗС висловив впевненість, що задуми ворога не здійсняться, а Україна переможе у повномасштабній війні.

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікували звернення з нагоди Дня незалежності. Посадовці привітали українців, які завжди цінували свободу та гідність. Про це ідеться у відео, розміщених в офіційних представництвах — на сайті президента та у Facebook командувача ЗСУ.

Зеленський записав звернення у Києві на тлі муралу із солдатом ЗСУ Олександром Мацієвським, якого замучили росіяни під час бойових дій на сході України. Президент найперше звернувся до воїнів, які стали на захист країни: "Я дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу", — сказав очільник держави.

Також пролунали подяки батькам та матерям воїнів, родинам, які підтримують бійців: "усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України та відвагу боронити її щосили. Дякую кожному, хто чекає рідних з фронту, хто щодня молиться за них, хто телефонує або пише таке важливе "Як ти?", щоб почути таке бажане "Все добре!"

Учителі, медики, журналісти, енергетики, сапери, транспортники, волонтери, музиканти — кожному та кожній Зеленський висловив слова подяки. Згадав про людей, які виконують надсекретні місії — їх нагороджують секретними указами. Також звернувся до полонених — вони готові повернутись до боротьби відразу після повернення на Батьківщину.

На завершення президент Зеленський згадав солдата Олександра Мацієвського, якого росіяни убили після вигуку "Слава Україні!". Очільник держави повторив вислів, який начебто сказав очільник ОУН Степан Бандера: "Прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть: "Героям слава!"

Головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував звернення з нагоди Дня незалежності. Звернення ілюструється кадрами ударів Сил оборони по позиціях ЗС РФ: постріли гармат, атаки дронів, бої в окопах та встановлення українського прапора у звільнених населених пунктах. Кадри супроводжуються текстом, в якому українці називаються нескореними, непохитними, незламними, гордими, героїчними, хоробрими. З таким народом Україна — це "країна, де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми!"

Нагадуємо, напередодні Дня Незалежності України сталось відразу кілька неприємних для Росії подій. Спершу стало відомо про знищення ЗРК С-400 на західному узбережжі Криму — відео опублікувало ГУР Міноборони. Потім російський гелікоптер Мі-8 перетнув лінію фронту і добровільно приземлився на Полтавщині. Крім того, надвечір розбився літак, у якому, як припускають, міг перебувати власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, — про деталі падіння розповів Фокус.