За співпрацю з РФ: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії

Представники Philip Morris і Japan Tobacco обіцяли призупинити їхню діяльність у країні-агресорі, проте наразі компанії продовжують приносити дохід до бюджету Росії.

До списку іноземних спонсорів війни було додано дві великі світові компанії в тютюновій індустрії — Philip Morris International і Japan Tobacco International. Обидві ці організації продовжують активно діяти на території Росії, регулярно вносячи значні податкові платежі до бюджету країни у вигляді податків. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Philip Morris оголошено спонсором війни

Компанія Philip Morris International, що базується в США, поширює свою продукцію в більш ніж 180 країнах усього світу. Серед найбільш впізнаваних брендів, що належать цій компанії, можна виділити Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, а також HEETS — це тютюнові стіки, призначені для використання в електронній системі нагріву тютюну під назвою IQOS.

На території Росії діяльність компанії Philip Morris International представлена через дві афілійовані організації: АТ "Філіп Морріс Іжора", що включає фабрики в Ленінградській області, і філію АТ "Філіп Морріс Іжора" під назвою "Філіп Морріс Іжора Кубань", розташовану в Краснодарі. Також, організація ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг" здійснює діяльність у більш ніж ста містах Росії.

Частка ринку торгових марок "Філіп Морріс Інтернешнл" в Росії в 2019 році склала 30,1%.

У НАЗК зазначають, що компанія є одним із найбільших платників податків до російського бюджету, за рахунок якого потім утримується і російська армія.

Наразі загальний обсяг інвестицій компанії Philip Morris International у Росію перевищує 2 мільярди доларів. Згідно з даними, представленими у фінансовому звіті російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії за перший рік активної фази вторгнення Росії в Україну збільшилася на 8%, досягнувши позначки в 140,3 мільярда рублів. Чистий прибуток також зріс на 45%, склавши 48,2 мільярда рублів, порівняно з результатами 2021 року. Важливо зазначити, що податок на прибуток, сплачений до бюджету країни, що перебувала в агресії, склав понад 136 мільйонів доларів.

"Варто зазначити, що ще на початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, щоб зберегти свою репутацію. Однак усі спроби продати російський бізнес начебто не мали успіху, і корпорація досі залишається одним із найбільших платників податків до російського бюджету", — додали в Агентстві.

Japan Tobacco оголошено спонсором війни

Japan Tobacco International (JTI) успішно займає лідируючу позицію на тютюновому ринку Росії, де її частка становить приблизно 34,9%. Компанія також відзначається як одне з найбільших підприємств у секторі побутових товарів швидкого попиту (Fast-Moving Consumer Goods, FMCG) в Росії з високим обсягом продажів.

До портфеля компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки "Донський тютюн", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" та інші.

За останні два десятиліття інвестиції Japan Tobacco International (JTI) в російську економіку склали понад 4,6 мільярда доларів. Важливо також зазначити, що податкові внески компанії 2020 року склали 1,4% від загального доходу федерального бюджету Росії.

У 2022 році російський ринок генерував близько 2 млрд доларів для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік.

Незважаючи на те, що представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у РФ, компанія все ще продовжує виробляти і поширювати продукцію в Росії.

Нагадаємо, що Тютюновий гігант Philip Morris, який виробляє такі марки сигарет, як Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M і IQOS обіцяв піти з російського ринку до кінця 2022 року.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до списку міжнародних спонсорів війни, до якої входять відомі маркетплейси AliExpress і Taobao.