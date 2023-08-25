Хотіли продати півмільйона підроблених доларів: у Києві викрили фальшивомонетників (фото)
В СБУ зазначили, що оптові партії підробок фігуранти збували через свої зв'язки в кримінальних колах. Купити фейкові долари можна було за 60% від їхньої ринкової вартості.
Служба безпеки України (СБУ) провела спецоперацію в трьох регіонах України, внаслідок якої нейтралізувала потужне угруповання фальшивомонетників. Вони планували продати в столиці півмільйона підроблених доларів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У відомстві розповіли, що затримали організатора групи на гарячому, коли він намагався збути пробну партію в розмірі 50 тис. доларів. Клієнтів для продажу оптових партій підробок учасники угруповання підшукували через власні зв'язки в кримінальних колах.
Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості.
Слідство з'ясувало, що незаконний бізнес організував мешканець Ужгорода, який залучив до нього двох спільників — жителів Києва та Львова.
Під час обшуків за адресами проживання та в автомобілях фігурантів вилучено понад 70 тис. доларів США, з них 50 тис. — фальшивих. Крім того виявлено спеціальні техзасоби негласного отримання інформації, паспорти сторонніх осіб, печатки, вироби із золота та твори живопису з ознаками підробки.
Організатору угруповання повідомили про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання під час продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фігурант перебуває під вартою. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру двом його спільникам.
Нагадаємо, 26 липня в Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці викрили трьох осіб на виготовленні фальшивих документів, які видають підрозділи МВС України.
11 квітня в СБУ розповіли, що викрили в Запоріжжі кримінальне угруповання, яке допомагало громадянам РФ із легалізацією в Україні, виготовляючи їм фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в нашій країні. Основними клієнтами зловмисників були громадяни, причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств.