Скандал із куртками для ЗСУ: міністр оборони Резніков заявив, що його опоненти не прийняли парі

Раніше голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна і журналіст УП Михайло Ткач заявили, що замість зимових курток для ЗСУ було закуплено літні.

Скандал із закупівлею зимових курток для ЗСУ отримав продовження. Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував ситуацію навколо скандальних закупівель курток для ЗСУ його відомством. Й уточнив, що голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна і журналіст УП Михайло Ткач не прийняли його парі. Про це пише Liga.

Резніков у своєму коментарі заявив, що Міністерство оборони закупило зимові куртки в кількості 180 тисяч штук. Куртки були передані в ЗСУ ще минулого року. Скарг на них від військових не було. Ціна поставки, за словами міністра, "абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації". Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз відповідає 3 177 гривень).

"Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1 072 гривні) — я не знаю. Можливо, йдеться про ухилення від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі, це не турбота України. Пропоную всім охочим зганяти в Туреччину і купити партію зимових курток по 1 072 гривні, і щоб була за кілька тижнів. Повертайтеся", — сказав міністр.

За його словами, "без звинувачення в підміні зимових курток на літні, у розслідуванні не залишається нічого. За це звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність".

Резніков попросив "усіх журналістів, які поширили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони щодо цієї закупівлі і дочекатися розбору ситуації".

Міністр оборони наголосив, що питанням уже займаються, а журналісту буде надано всі відомості про цю закупівлю.

Також він зазначив, що його виклик щодо парі навколо скандалу із закупівлями не прийняли ані Анастасія Радіна, ані Михайло Ткач. Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков запропонував парі: якщо закуплені в Туреччині куртки виявляться літніми, то він піде у відставку. А якщо виявиться, що з куртками все гаразд, то Анастасія Радіна має здати депутатський мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач — піти зі ЗМІ і на три роки припинити журналістську діяльність.

Але хоч парі Радіна і Ткач не прийняли, вони відреагували на виклик Олексія Резнікова. Радіна опублікувала пост у Facebook, у якому запропонувала міністрові до 09:00 28 серпня спростувати те, що відомство без тендера закупило куртки в "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої був племінник народного депутата Геннадія Касая.

"Міністр оборони публічно пропонує мені парі: якщо він доводить, що купив зимові куртки, а не літні, то я маю здати мандат. Міністр країни, що воює, мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БПЛА. Мав би запускати агенцію тилових закупівель. Міністр повинен організувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжити. Чого міністр точно не повинен робити — це втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу з журналістами (які вже допомогти заощадити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)", — написала Анастасія.

Пост Ананстасії Радіної Фото: Скриншот

Також відреагував на пропозицію міністра оборони України і журналіст УП Михайло Ткач.

Він також опублікував пост, у якому нагадав про закупівлі яєць по 17 гривень. І нагадав Резнікову, що його розслідування "Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?", стосується того факту, що "племінник народного депутата від "Слуги народу" був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки і заробляла на цьому".

Пост Михайла Ткача

"Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як і українське суспільство, вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь-яких пояснень з цього приводу", — написав журналіст, нагадавши Резнікову про його обов'язки в умовах війни.

Скандал із куртками, що сталося?

10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов із посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило в турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 тисячі зимових курток за 20 мільйонів доларів.

Згідно з наданими документами, вартість партії з 4 900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі.

Також журналісти зазначили, що вага курток істотно менша, ніж вага таких самих курток із Китаю. Опісля до розслідування долучилися й інші журналісти. Так, кореспондент "Української правди" Михайло Ткач 25 серпня оприлюднив розслідування щодо турецької фірми, яка виконувала замовлення. За його даними, на момент закупівель її співвласниками були Роман Плетньов і Олександр Касай, родич нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Того ж дня голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики і депутатка Анастасія Радіна заявила, що готує звернення до НАБУ.