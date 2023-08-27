Усик потрапив у скандал через шорти та рукавиці у бою проти Дюбуа: що з ними не так (фото)

Організація, логотип якої був зображений на одязі українського боксера, збирає в Росії кошти для ЗС РФ і мріє про загарбання українських земель.

Український боксер Олександр Усик потрапив у черговий скандал. Після слів на рингу, що свою перемогу у бою проти Даніеля Дюбуа він присвячує ЗСУ та Україні, виявилося, що виступав він з логотипом російської християнської організації "Сорок сороков". Цю інформацію стали поширювати в мережі, і Фокус її перевірив.

Український спортсмен вдягнув для бою проти британця білі шорти та рукавиці із емблемою "Сорок сороков" — монограмою, складеною з перших літер грецького слова "Христос" – "Помазанник".

З цією є емблемою на резинці шортів у кольорах українського прапора Олександр Усик також провів бій проти британського боксера Ентоні Джошуа в серпні 2022 року.

У Росії християнська організація "Сорок сороков" активно підтримує війну, розв'язану Росією проти України та збирає кошти на забезпечення армії окупантів. При цьому не приховує мрії про захоплення усієї України. Її сторінки ВКонтакте майорять оголошеннями і світлинами про збори коштів і звіти з передової.

"Нам зараз потрібний Російський наступ Святої Русі, звільнення Малоросії та Новоросії та відродження Святої Русі", — пишуть представники організації в оголошенні про збір на прапори окупантам.

Також є допис зі співчуттям щодо загибелі представників ПВК "Вагнер"у Тверській області, які керували вбивствами та катуваннями громадян України.

Мережею також гуляють фото, де Олександр Усик та представники його команди вдягнені у одяг з логотипом "Сорок сороков".

Чим є рух "Сорок сороков"

Рух "Сорок сороков" — об'єднання для православних віруючих з активною громадянською позицією, створене 1 червня 2013 року композитором Андрієм Кормухіним та спортсменом Володимиром Носовим. Рух заявляє, що відстоювання будівництва православних храмів — його найважливіше завдання. Діяльність "Сорока сороков" відзначена грамотами Уряду Москви та Російської православної церкви, особистою увагою Патріарха Кирила.

У 2015 році депутат Держдуми Валерій Рашкін закликав ліквідувати рух "Сорок сороков" в Росії через те, що ця організація активно взаємодіє з екстремістськими угрупованнями, зокрема, з радикальними групами футбольних фанатів. Також учасників руху звинувачували у нападах та насильницьких діях щодо активістів різних неполітичних організацій, які не розділяють ідеологію "захисників православ'я".

Нагадаємо, що 26 серпня відбувся суперпоєдинок між боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, в результаті якого українцю вдалося перемогти.

26 серпня промоутер українського чемпіона Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик "зобов'язаний" зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі після бою з Даніелем Дюбуа.