"Запаси можуть сягнути 1 млрд кубометрів газу": Укргазвидобування відкрило нове родовище

У компанії повідомили, що нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрито свердловиною глибиною майже 4 тис. метрів. У планах "Укргазвидобування" на даному родовищі пробурити ще декілька нових свердловин.

У серпні фахівці АТ "Укргазвидобування" завершили випробування пошукової свердловини на одній з нових ділянок. Запаси родовища, за попередніми оцінками, сягають близько 1 мільярд кубічних метрів газу. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це вже чергове відкриття нових вуглеводневих покладів, зроблене нашими геологами за останній рік. Вивчення ділянки відбувалося фактично "з нуля". Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – зазначив Олег Толмачев, тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора "Укргазвидобування".

Нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрито свердловиною глибиною майже 4 тис. метрів. З неї отримано промисловий приплив газу – понад 100 тис. куб. м.

"Перед бурінням свердловини на згаданій ділянці були проведені 3D-сейсморозвідувальні дослідження, завдяки яким фахівці компанії змогли уточнити її геологічну модель", — повідомили в компанії.

Укргазвидобування планує продовжити програму геологічної розвідки на даному родовищі й пробурити ще декілька нових свердловин у його межах.

15 серпня голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов уже повідомляв, що державна компанія "Укргазвидобування", яка є частиною "Нафтогазу України", освоює дві нові свердловини, які вже дозволили наростити видобуток природного газу на 430 тисяч кубометрів на добу.

Нагадаємо, 29 серпня Фокус писав, що частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Забезпечити вісім міст регіону центральним опаленням неможливо через перебиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками та дровами.

Нещодавно Фокус розбирався, що робить українська влада для того, щоб взимку українці не залишилися без тепла в будинках.