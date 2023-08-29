Замість кондиціонера: на Івано-Франківщині пройшов дощ з градом, який повалив дерева (фото)
Західні області України постраждали від шквалу з градом. Градини засипали зелену траву, наче снігом, а вітер звалив дерева, висотою зо два десятки метрів.
29 серпня у кількох районах Івано-Франківської області пройшов дощ зі шквальним дощем та градом. Місцеві жителі опублікували кадри з наслідками дії стихії: повалені дерева та поля, засипані градинами, діаметром близько сантиметра. Про це пишуть у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7".
У дописах перелічують райони, де бушувала стихія. Зокрема, ідеться про село Глибівку, Богородчанський район, Калуш. Обласний центр дощ з градом, схоже, обійшов.
На відео з місця подій видно, як місцевість засипало сантиметровими градинами. Подекуди вони щільним шаром повністю вкрили зелену траву.
Крім граду, місцевість постраждала від сильного вітру. Про це свідчать стовбури дерев, які попадали на землю.
Деякі стовбури упали на шосе з активним рухом машин. Рятувальники прибули на місце подій та вже звільнили проїзд — розпиляли стовбур на частини і відсунули на обочину.
Між тим на порталі погоди інформують, що дощ з градом рухається у напрямку західного кордону України. Зокрема, станом на 21 год. епіцентр стихії — десь на Львівщині.
Тим часом в Україні б'ються рекорди по спеці. Протягом останніх кількох днів температура тримається на позначці 35 градусів вдень та 26 градусів вночі. Синоптики прогнозують, що до кінця тижні ставатиме прохолодніше: у Києві 1 вересня температура впаде до 26 градусів вдень і можливі грози.
Укргідрометцентр також попередив про загрозу у західних регіонах. Зокрема, вказує, що 30 серпня там будуть град і шквали, а швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с. Подібні умови відповідають І рівню небезпеки — тобто загроза лишається потенційною.
Нагадуємо, 23 серпня українські синоптики попередили, що до кінця серпня в Україні температура повітря триматиметься на рівні 40 градусів. Також вони наголосили, що у подібній погоді немає нічого незвичного: "це традиційно для серпня", — ідеться у повідомленні.
Тим часом погодні умови повністю відповідають прогнозам, опублікованим Фокусом. Зокрема, українців попередили про "погодні гойдалки": різку зміну спеки на дощ.