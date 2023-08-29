Образив і плюнув у військових: поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера (відео)

За даними слідства, житель Полтави вступив у конфлікт із військовим — він образив бійця. Ба більше, чоловік навіть наважився плюнути у військового.

Поліція Полтавської області відкрила кримінальне провадження щодо полтавця, який принижував військових. Про це стало відомо з пресслужби Полтавської області.

Поліцейські міста Полтави виявили кілька відеозаписів у соціальних мережах, на яких молодий чоловік принижував та ображав українських військових, які виконують свої службові обов'язки.

Особу правопорушника вже встановлено.

За цим інцидентом, слідчий підрозділ поліції разом із Полтавською окружною прокуратурою відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (Хуліганство). Наразі розглядається питання про повідомлення особі про підозру.

Зазначимо, що в соцмережах поширили відео, на якому хлопець вступив у конфлікт із військовим — він образив бійця і нецензурно висловився. Ба більше, чоловік навіть наважився плюнути у військового.

Поліція не називає імені порушника. Але за даними ЗМІ, ним виявився полтавський блогер Рома Заволока, який у себе на сторінці в Instagram поширює відповідні відео, в яких ображає військових.

Що відомо про блогера Рому Заволоку

Рома Заволока — скандально відомий полтавський блогер, який домігся популярності завдяки хамській поведінці щодо військових.

Так, у липні молодий чоловік став учасником конфлікту — він відмовився брати повістку. Крім того, він образив українського захисника. Заволока заявив, що військові нібито "вбивають людей за гроші" і що він цього робити не збирається.

Також він показав військовим "середній палець" і сфотографував це на камеру, щоб потім використати для піару у своїх соціальних мережах.

Блогер образив військових Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в Кам'янському Дніпропетровської області стався інцидент у ніч із 26 на 27 серпня жінки в стані алкогольного сп'яніння ображали пораненого військового і пропонували йому вирушити в Бахмут.

А 25 серпня повідомлялося, що в Києві поліцейські затримали двох сестер, які танцювали на могилах військовослужбовців. За їхніми словами, вони в такий спосіб хотіли вшанувати пам'ять батька.