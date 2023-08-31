"Убили під час вручення повістки": росЗМІ поширюють фейки про інцидент зі стріляниною в Дніпрі

У Центрі стратегічних комунікацій нагадують, що правоохоронець застосував табельну зброю після того, як пасажир Jaguar почав бити патрульну. Ба більше, росЗМІ не надали жодних доказів того, що стрілянина сталася через відмову прийняти повістку в ТЦК.

Російські пабліки активно поширюють новину про те, що поліцейський у Дніпрі застосував зброю нібито під час вручення повістки. Однак це фейк. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У російських соціальних мережах і ЗМІ поширюють інформацію про те, що поліцейський у місті Дніпро вбив пасажира автомобіля під час вручення повістки в ТЦК і СП. Однак слід зазначити, що дана інформація не відповідає дійсності і являє собою дезінформацію.

У джерелі зазначають, що правдою є те, що подія сталася 29 серпня на проспекті Івана Мазепи. Двоє патрульних поліцейських зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху на перехресті. Однак під час розмови між парою в авто та правоохоронцями спалахнув конфлікт, під час якого чоловік напав на патрульну — тоді її колега застосував проти нападника табельну зброю.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина. Попередньо відомо, що патрульні зупинили за порушення ПДР автомобіль, пасажир або водій якого поводився агресивно і мав ознаки сп'яніння. Чоловік, якого за даними ЗМІ звуть Джумбері Сілогава, чинив опір і вдарив співробітницю поліції.

Патрульні почали переслідувати авто, а зупинити водія вдалося тільки за адресою проспект Мазепи, 32.

Під час розмови жінка та чоловік в авто відмовлялися виконувати вимоги правоохоронців і навіть мали намір поїхати. Далі водій почав ображати та погрожувати поліцейській, а потім поліз із кулаками на патрульного та вдарив його напарницю. Після цього 21-річний патрульний відкрив вогонь по порушнику. Чоловік загинув на місці.

Трохи згодом правоохоронці показали відео з нагрудних камер патрульних, які вступили в конфлікт із пасажирами "Ягуара" в Дніпрі.