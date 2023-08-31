Стрілянина в Дніпрі: жінка, яка була в машині, напала на патрульну зі спини (відео)

У розпорядження журналістів потрапило відео, на якому видно, як учасниця інциденту тримає співробітницю поліції зі спини. У цей же час чоловік, якого пізніше застрелили, бив іншого поліцейського.

Жінка, яка була в машині, яку зупинили патрульні в Дніпрі, напала на поліцейську зі спини. Про це пише видання"РБК-Україна".

Журналісти опублікували відео, на якому видно, як учасниця тримає співробітницю поліції зі спини. У цей же час, чоловік, якого пізніше застрелили, бив іншого поліцейського.

Нагадаємо, що представники поліції збираються повідомити про підозру учасниці резонансного випадку в Дніпрі 29 серпня, під час якого патрульний застрелив чоловіка в присутності його дітей. Підозру готують за статтею 348 Кримінального кодексу України ("посягання на життя працівника правоохоронних органів"). Санкція за цією статтею передбачає покарання до п'ятнадцяти років тюремного ув'язнення або навіть довічне.

Також повідомлялося, що глава МВС Ігор Клименко висловився про смертельний інцидент у Дніпрі. Усі громадяни України зобов'язані дотримуватися законодавства і поводитися належним чином, особливо стосовно правоохоронних органів.