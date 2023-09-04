"Позаштатна ситуація" на Одещині: два потяги "Укрзалізниці" зійшли з колій (фото)

За даними медіа, пасажирський потяг зійшов з рейок та зачепив останнім вагоном вантажний. В УЗ пообіцяли пасажирам, чия подорож затримується, безплатний обід.

В Одеській області зійшов з рейок потяг, який їхав у Дніпро. Деталями 4 вересня поділились у місцевому телеграм-каналі.

У пості йдеться, що подія сталась вночі у селі Жеребкове на Одещині. Пасажирський потяг, що прямував з Одеси до Дніпра, зійшов з колій.

"Постраждалих немає, людям сказали чекати на новий поїзд", — передали автори контенту.

Пізніше вони додали, що пасажирський потяг зачепив останнім вагоном вантажний, і той теж зійшов з рейок.

Фото: Соцмережі Село Жеребкове на мапі Фото: Google Maps

В "Укрзалізниці" попередили, що поїзд 54 Одеса-Дніпро "суттєво затримується" через "позаштатну ситуацію" в Одеській області. Однак детальніше про подію пресслужба не розповіла.

"Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення. Прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня, для пасажирів буде організовано безплатний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі", — лише зазначили в УЗ.

Публікація "Укрзалізниці" від 4 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 4 вересня з київської школи евакуювали дітей. З’ясувалось, що у поліцію знову повідомили про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці.

Раніше, 3 вересня, у патрульній поліції Харківській області розповіли, що врятували маленьку налякану дівчинку. Дитина провела майже добу сама у замкненій квартирі, де панували антисанітарні умови.