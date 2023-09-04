Рятували собаку: в Кропивницькому трагічно загинуло подружжя (фото)

Чоловік з дружиною намагалися дістати з вигрібної ями свого собаку породи кане-корсо, який туди впав. Без батьків залишився неповнолітній син.

У Кропивницькому трагічно загинуло подружжя. Юлія і Валерій Чумаки рятували свою собаку, який впав у вигрібну яму. Про це пише "Кіровоградська правда".

Повідомляється, що трагічний випадок стався на подвір'ї будинку, де мешкала сімейна пара. Пес впав у яму, а чоловік і дружина намагалися його дістати. Однак самі впали туди і загинули від отруйних речовин і газів, розповідають товариші подружжя.

Без батьків залишився неповнолітній син.

"Юля займалась танцями. Була фотографом і практикувала психологію. Розповідала постійно, як люблять собаку кане-корсо. Про сина… що він в них чудовий. Про те, що люблять з чоловіком подорожувати і як зʼявляється можливість, то кудись їдуть. Вона дуже любила життя і часто казала, що треба жити зараз. Таке невимовне горе!", – розповідає знайома Юлії – Наталія.

Юлії було 34 роки, а Валерію 38. Прощання з загиблими відбудеться в середу, 6 вересня.

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