Стрілянина в Дніпрі: діти знали, що батько був нетверезий, — екс-дружина загиблого (відео)

За словами Наталії Силогави, за день до трагедії діти зателефонували їй і сказали, що батько хоче поїхати з ними на море, і вони поспіхом збирали речі.

Наталія Силогава, колишня дружина чоловіка, якого застрелив патрульний поліцейський у Дніпрі, розповіла, що її діти знали, що батько перебував за кермом у нетверезому стані, але вони йому довіряли. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами Наталії, за день до трагедії діти зателефонували їй і сказали, що батько хоче поїхати з ними на море, і вони поспіхом збирали речі.

Вона також сказала, що не здивувалася, дізнавшись, що чоловік перебував за кермом у нетверезому стані.

"Я дітям кажу, чому ви мені не сказали, що тато п'яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним..." — пояснила жінка, додавши, що їй не подобається, коли кажуть, що в автомобілі перебувала дружина загиблого чоловіка, оскільки діти їхали з батьком і його дівчиною.

Жінка також розповіла, що дехто в соцмережах бажає дітям смерті

За словами жінки, на неї та дітей чинять психологічний тиск у соцмережах, а невідомі вимагають повернути борг загиблого.

"Дуже обурюють тіктоки, в яких кажуть, що була дружина. Мене там не було. Я хоч і колишня дружина, але мене там не було", — сказала жінка.

Наразі двоє підлітків 14 і 12 років, які зняли на телефон, як у їхнього батька стріляє поліцейський, потребують психологічної допомоги, незабаром вони займатимуться з фахівцями.

Нагадаємо, що патрульного поліцейського відправили під цілодобовий домашній арешт. Патрульний не був на суді через погане самопочуття. Сторона обвинувачення наполягала на арешті без права звільнення під заставу.

Також повідомлялося, що адвокатка, яка представляє інтереси патрульного, вважає, що в її підзахисного не було мотиву для умисного вбивства.