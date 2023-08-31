Не було мотиву для умисного вбивства, — адвокатка патрульного в Дніпрі (відео)

За словами Юлії Сегеди, підозра має бути більш обґрунтованою для обвинувачення людини у злочині особливої тяжкості або тяжкому злочині. Адвокатка також вважає, що формулювання про перевищення повноважень теж спірне.

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Адвокатка Юлія Сегеда, яка представляє інтереси патрульного поліціянта, що застрелив чоловіка в Дніпрі, прокоментувала розпочатий судовий процес після того, як підзахисному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За її словами, кожному захиснику хочеться, щоб підзахисного звільнили.

"З урахуванням події, резонансу, я вважаю, що це рішення адекватне, я з ним погоджуюся. Упевнена, що прокуратура буде оскаржувати це рішення. Тому я думаю, що в нас попереду апеляційна інстанція", — сказала Сегеда.

"Я вважаю, що для того, щоб звинувачувати людину у злочині особливої тяжкості, або тяжкому злочині, підозра має бути більш обґрунтованою. Тому що така вузька підозра, по суті, незрозуміла", — заявила Сегеда.

За її словами, вимоги до підозри мають бути зрозумілими, а коли прокурор зачитував текст обвинувачення, вона не зрозуміла суті.

"Який мотив може бути для позбавлення життя саме з умислом, я цього не зрозуміла. Щодо перевищення повноважень — згодна, що це спірне питання, згодна, що це потрібно вирішувати впродовж слідства і потрібно багато експертиз", — заявила адвокат.

Вона додала, що категорично не погоджується з трактуванням "умисного вбивства" в цій справі.

Адвокат також сказала, що поліціянт отримав черепно-мозкову травму і не в змозі вільно переміщатися.

"Коли він піднімається і сідає, у нього запаморочення, але це наслідки дуже серйозної черепно-мозкової травми", — стверджує вона.

Нагадаємо, що, переглянувши відеозаписи боді-камери, адвокат патрульного заявила, що загиблий хотів повернутися, щоб "добити напарницю".

Також повідомлялося, що патрульного, який застрелив чоловіка в Дніпрі, відправили під цілодобовий домашній арешт. Поліціянт не був у суді за станом здоров'я.