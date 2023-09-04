У Києво-Печерській Лаврі могли працювати російські агенти, — архімандрит ПЦУ (відео)

За словами теперішнього намісника Києво-Печерської Лаври Авраамія, після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, на території заповідника почали з'являтися люди, які "дивно поводилися".

У Києво-Печерській Лаврі могли працювати агенти спецслужб РФ. Так, у багатьох священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату) були російські паспорти. Про це заявив намісник Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій "Схемам".

Журналісти зазначили, що Авраамій перейшов з УПЦ (МП) до ПЦУ. Сам він розповів, що ченцям, які проживають на території Лаври, було відомо про те, що у багатьох священнослужителів є громадянство Росії.

"Я думаю, що в будь-якому разі для них це був запасний варіант. Це люди розуміли, що вони не залишаться в Лаврі, в Україні. І що їм у будь-якому випадку доведеться виїхати", — сказав Авраамій.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, на території Лаври почали з'являтися люди, які "дивно поводилися". Вони з'являлися також на богослужіннях, на різноманітних зустрічах священнослужителів, однак керівництво УПЦ (МП) вважає за краще про це замовчувати.

Авраамій зазначив, що в Лаврі могли працювати російські агенти. При чому їхня діяльність могла бути налагоджена ще до початку повномасштабної війни з РФ.

Також нагадаємо, що 17 серпня СБУ оголосила підозру захисниці УПЦ МП Кохановській. Правоохоронці підозрюють блогерку в запереченні збройної агресії РФ. За версією слідства, вона провокувала релігійну ненависть і прогнозувала захоплення всієї України. Вікторія Кохановська вже відреагувала на обшук і вручену підозру.

Крім того, повідомлялося, що 27 червня під Києвом спіймали священика УПЦ МП, який є прихильником "русского мира". За даними прикордонників, затриманий представник УПЦ МП виступає проти створення незалежної помісної церкви в Україні.