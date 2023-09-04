"Вдалося уникнути холери": Україна подолала найбільшу загрозу підриву Каховської ГЕС

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, після руйнування дамби майже 700 тисяч українців залишилися без питної води. Але завдяки тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій влади, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб.

Заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін 4 вересня заявив, що ліквідацію наслідків після теракту на Каховській ГЕС завершено, при цьому вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб, зокрема холери, повідомляє Урядовий портал.

Наразі штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації завершив роботу. Подальший контроль будуть здійснювати екстрені служби за своїми напрямами.

За словами Кузіна, після підриву Каховської ГЕС було сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Групи реагування були сформовані на базі центрів контролю та профілактики хвороб у п’яти областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській.

Моніторинг проводився щоденно, завдяки злагодженій роботі спеціалістів Центрів контролю і профілакти хвороб (ЦКПХ), медиків, екстрених служб і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб.

"Щоб не допустити погіршення санітарної ситуації, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру. Ці заклади були забезпечені спеціальними наборами медикаментів, більше ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру — холери не виявлено в жодному випадку", — зазначив заступник міністра.

Моніторинг води, морської та річкової, з поверхневих водойм продовжуватиметься й надалі.

Головний санітарний лікар зазначив, що у перші дні після затоплення за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%. Зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках.

Що відбувалося після підриву Каховської ГЕС

Після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. У цих населених пунктах проживали майже 900 тисяч людей. Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води.

Щоб уникнути спалахів інфекційних хвороб, до зони надзвичайної ситуації постійно доставляли питну і технічну воду. Загалом було доставлено 148 тисяч тонн води. ЦКПХ населенню і підприємствам водопостачання видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води.

Нагадаємо, 18 серпня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС. За його словами, зруйновано 11 прольотів греблі — це становить 40% від загальної кількості водозливних отворів, яких 28 шт. При цьому у воду вилилось 150 тонн мастила, яке зберігалось у машинному залі. Наслідки теракту такі, що відбудова неможлива: "Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню

Підрив ГЕС стався 6 червня 2023 року. Внаслідок вибуху потік з водосховища затопив села на лівому та березі Дніпра. Подекуди рівень річки піднявся до 5 метрів.