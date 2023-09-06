Мобілізація в Україні: кого з ухилянтів відправлять до в'язниці

Щоб притягнути до відповідальності чоловіка, який скористався підробленими документами, спершу перевірять військово-лікарські комісії. І лише як виявлять порушення — відкриють кримінальне провадження.

В Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з вторгненням РФ. Тим часом у Києві чоловіки, придатні до служби у лавах ЗСУ, платять по 7 тис. дол., щоб отримати фіктивні довідки та втекти за кордон. Про те, як їх можуть покарати, розповіла адвокатка Марина Бекало на порталі ТСН.

Зі слів адвокатки, ухилянтів від мобілізації можуть покарати за ч. 4 ст. 358 — тобто за використання підроблених документів. У цьому випадку можливі наступні судові вироки:

штраф у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 67 100 грн);

арешт на термін до шести місяців;

ув'язнення терміном до двох років.

Однак перед тим, як справу розглянуть в суді, правоохоронці повинні провести певні дії. Зокрема, спершу мають відбутись перевірки військово-лікарських комісій, які вивчали документи щодо стану здоров'я та встановили непридатність до служби. Якщо виявлять, що довідки про стан здоров'я підроблені, то відкриваються кримінальні провадження щодо осіб, які ними скористались.

Під "скористались підробленими довідками" мається на увазі оформлення на цій підставі висновку про повну або тимчасову непридатність до військової служби, отримання відстрочки та виїзд за кордон. "У разі викриття може бути притягнений до кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 358 КК", — наголосила Бекало.

Мобілізація в Україні: деталі

У 17 серпня 2023 року президент Зеленський продовжив воєнний стан до 15 листопада 2023 року. Через два тижні після цього — 30 серпня — очільник держави оголосив, що перевірять діяльність ВЛК: будуть вивчати випадки встановлення інвалідності та непридатності до служби у лавах ЗСУ. Якщо виявлять порушення, то правоохоронці мають провести розслідування, а суд — покарати винних посадовців.

Між тим експерти відповіли на питання, яким чином каратимуть громадян, які відмовились отримати повістку від працівника ТЦК та СП. Покарання залежить від того, яким був тип повістки — бойова чи ставання на облік.

Тим часом парламентарі запідозрили, що отримання другої та третьої вищої освіти є способом ухиленням від мобілізації. Якщо приймуть відповідні зміни до законодавства, то на війну можуть призвати аспірантів та студентів старшого віку.

Нагадуємо, у Києві співробітниця ВЛК вигадала ще один спосіб уникнення від мобілізації. Правоохоронці встановили, що за 2 тис. доларів вона затягувала процес проходження медкомісії, ховаючи медичну картку "клієнтів". На Житомирщині голова ВЛК надавала "послуги" охочим ухилитись від служби, беручи дещо більшу суму — від 2,5 до 5 тис. дол.