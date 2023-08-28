У Києві співробітниця ВЛК затягувала процес призову на службу за 2 тис. доларів (фото)

Порушниця пообіцяла за хабар приховати картку обстеження та медичного огляду призовника від інших представників комісії, розповіли у Офісі генпрокурора.

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Співробітниця Військово-лікарської комісії (ВЛК) у Києві отримала хабар за затягування процесу призову на службу. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Facebook.

Вона пообіцяла за 2 тисячі доларів приховати картку обстеження та медичного огляду призовника від інших представників ВЛК. Такі дії зробили неможливим подальше проходження ним військово-лікарської комісії. Це затягувало процес призову на військову службу.

Під час одержання коштів порушницю затримали. Наразі співробітники правоохоронних структур розглядають можливість щодо запобіжного заходу. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Офіс генерального прокурора

Корупція і ТЦК: як відбувається мобілізація в Україні

Чиновники з ТЦК могли заробити на ухилянтах 11 млн гривень. За інформацією СБУ, до злочинної схеми причетні представники держустанов столиці України, Одеси та Харківської області. Затримано чотирьох військовослужбовців і керівників ВЛК, яким загрожує до 10 років в'язниці. Такі "послуги" коштували до $10 тисяч за довідку, а конкретна сума варіювалася залежно від термінів розв'язання питання й фінансових можливостей замовників.

У серпні співробітники ДБР затримали київського військкома-хабарника. Начальник одного зі столичних ТЦК брав участь у масштабній корупційній схемі переправлення призовників з України за кордон. Тепер йому загрожує до 9 років в'язниці.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що в Україні запроваджують електронний документообіг з ТЦК. Військкомати, військові частини та медичні заклади зможуть обмінюватись інформацією без безпосередньої участі поранених захисників. У Міноборони розповіли, яких саме документів це стосується.