Попри війну і заборони: в Умань вже прибуло близко 2 тияч хасидів

За даними єврейської общини, загалом до Умані цьогоріч очікується прибуття понад 30 000 паломників-хасидів. Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в цей період у місті будуть діяти певні заборони.

На свято Рош га-Шана, яке проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня в Україну вже почали прибувати перші паломники. Благодійний фонд "Історико-культурний центр міста Умань" 7 вересня повідомив Об’єднаній єврейській общині України, що близько 2 тисяч хасидів вже прибуло в Умань напередодні святкування початку нового 5784 року (2023 рік — ред.).

За даними єврейської общини, загалом до Умані у Черкаській області цьогоріч очікується прибуття понад 30 000 паломників-хасидів.

Які будуть діяти заборони в Умані

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що з метою убезпечення місцевих жителів і приїжджих, в місті з 11 по 21 вересня буде запроваджено особливий режим в’їзду, виїзду та пересування. В районі паломництва будуть діяти заборони на продаж і використання певних груп товарів.

Історія свята Рош га-Шана

Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на період від середини вересня — початок жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю.

За віруваннями юдеїв в Рош га-Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. Тож, з початком нового року починаються десять днів каяття протягом яких віруючі сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджене на десятий день.

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що прикордонники підготували відплату ЗС РФ за удар по багатоповерхівці в Умані. У ДПСУ пообіцяли справедливо відплатити окупантам за удар по житловому будинку.

28 квітня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл території України. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані.