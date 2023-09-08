Україна може провести вибори в 2024 році: Зеленський назвав три умови (відео)

За словами президента, одна зі складнощів — забезпечити можливості для волевиявлення військовослужбовців, інакше вони не зможуть проголосувати, хоча самі відстоюють права інших.

У четвер, 8 вересня, на форумі Ялтинської європейської стратегії президент Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні в наступному році, однак організувати їх буде складно через низку обставин. Про це повідомляє "24 канал".

За словами президента, є питання щодо того, як бути з тимчасово окупованими територіями та їхніми жителями.

"Усі українці на окупованих територіях дуже важливі, — сказав президент. — Але щодо тих, хто 24 лютого потрапив під окупацію — що робити, перш за все, з ними?"

Голосування в окопах

За словами Зеленського, необхідно забезпечити можливість для волевиявлення українських захисників, оскільки "вони відстоюють права людей, а самі не матимуть права голосувати".

Він також сказав, що на виборах мають бути присутні спостерігачі, але питання про те, "як вони будуть в окопах", залишається відкритим.

Голосування за кордоном

Третьою складністю Зеленський назвав мільйони біженців за кордоном.

"Тобто ми повинні залучити відповідну інфраструктуру інших держав", — поставив він питанням.

Президент Зеленський — про вибори, дивитися з 39:52

Нагадаємо, що Зеленський заявив про готовність балотуватися на другий президентський термін на виборах 2024 року.

Також повідомлялося, що, на думку журналіста Віктора Трегубова, вибори в Україні — утопія: провести голосування до кінця війни не вийде.