Погано воював: у Львові водій образив бійця ЗСУ через порушення ПДР, — соцмережі (відео)

На опублікованих кадрах можна почути, що мирний мешканець не добирає слова під час спілкування з українським захисником. Коли водій дізнався, що той є представником ЗСУ, кількість нецензурної лексики збільшилася.

У Львові стався скандал на дорозі з імовірним представником Збройних Сил України та мирним жителем. Невідомий чоловік почав принижувати бійця після порушення правил дорожнього руху. Ролик опублікували місцеві Telegram-канали 9 вересня.

Починається ролик зі з'ясування стосунків між двома громадянами на жвавій ділянці дороги. Цивiльний стверджує, що автомобіль з другим чоловіком всередині нібито порушив правила дорожнього руху і відстоював свою правоту. Водночас слова він не добирав і використовувалася нецензурна лексика.

Другий чоловік представився військовим і вважає навпаки, що він ні в чому не винен і відповідальність лежить на водієві іншого транспортного засобу.

Після того, як під час словесної перепалки житель Львова дізнався, що веде розмову з військовим, він почав ображати його сильніше.

"Ти що військовий? Ху**о тебе вчили, бл**ь. Х***во ти воював", — заявив водій.

Крім того, мирний мешканець заявив, що військовий повинен був мати честь і пропустити іншого водія на дорозі. Після цього львів'янин сів у свій автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.

Образа військового у Львові: реакція поліції

Чим у результаті закінчився інцидент — невідомо. Поліція Львівської області ніяк не відреагувала на скандал на момент публікації матеріалу.

Образа військових в Україні: у Раді хочуть ввести покарання

На сайті Верховної Ради опублікували проєкт закону, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно питань посилення правового захисту бійців ЗСУ.

За неповагу до військових на кривдника можуть накладати штраф від 3 400 до 5 100 гривень та адміністративний арешт на строк до 15 діб. Також таких громадян пропонують притягати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що блогерка-мільйонниця образила вдову воїна ЗСУ, адже вважає цю війну спланованою. На думку Тетяни Коряк, на Україну ніхто не напав, а війна триває тому, що вона "комусь потрібна".