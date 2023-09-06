"Втратила чоловіка у спланованій війні": блогерка-мільйонниця образила вдову воїна ЗСУ (фото)

Блогерка Коряк походить із Бахмута, повністю знищеного ЗС РФ. Водночас жінка подовжує стверджувати, що на Україну ніхто не напав і війна триває тому, що вона "комусь потрібна".

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Вдова бійця Олега Адамовського Ганна поспілкувалася з блогеркою-мільйонницею Тетяною Коряк ("Корячкою"). Блогерка почала переконувати жінку, що її чоловік загинув на війні, яку навмисно спланували та що ніякого нападу Росії на Україну не було. Коряк раніше заявила, що бійці ЗСУ, які тримають лінію фронту, — це "м'ясо", тому не потрібно воювати — і тоді настане мир. Ганна спробувала пояснити, чому блогерка помиляється, натомість отримала порцію образ. Деталі листування опублікувало видання "Обозреватель".

Адамовська присоромила "Корячку", яка намагалась принизити полеглих бійців, називаючи їх "м'ясом". Водночас вказала, що вона не говорила б так, якби знала як це — втратити близьку людину. У відповідь блогерка заявила, що війна — це "імперські ігри", і загиблі нікому не потрібні. На завершення нецензурно висловилася щодо Ганни.

Корячка — про "імперські війни"

Через вторгнення РФ в Україну тут почалось пекло, нагадала українка. Тому її чоловік — офіцер, який дав присягу державі та народу — пішов боротися з ворогом. У відповідь Коряк почала пояснювати, чому насправді почалася війна.

Корячка — про причини війни

На думку Тетяни, у Донецьку "люди хотіли децентралізації" і тому почали заколот проти держави. Потім децентралізація сталася, її провели в Україні, але війна "чомусь не закінчилася". Отже, резюмувала, це спеціальна війна, яку навмисно продовжують.

Корячка - про події на Донбасі

І навіть паспорти російських військових, які перебували в Донецьку під час першої фази вторгнення РФ — після 2014 року — не переконують блогерку: продовжила повторювати, що "все сплановано".

Корячка — про вторгнення РФ

Ганна Адамовська підсумувала: на жаль, не можливо обрати, чи віддавати життя за таких, як Корячка. Вдова героя опублікувала скрини листування з блогеркою, дивуючись думкам людини, яка зібрала 1 млн підписників.

Ганна Адамовська — про розмову з блогеркою

Тетяна Коряк: деталі

Тетяна Коряк — українська блогерка, яка має мільйонну аудиторію в Instagram. Жінка походить із Бахмута, але переїхала в Київ, де взяла участь у телевізійних шоу "Супермама" (стала переможницею) та "Міняю жінку". Після початку війни разом із чоловіком і дитиною виїхала на Кіпр. Звідти продовжує публікувати дописи з оцінками війни в Україні. Після спілкування з Адаменко спробувала пояснити свою позицію — нагадала, що вона завжди "допомагала людям". Водночас у stories укотре повторила: продовжують війну люди, які "хочуть, щоб воїни гинули", і планують воювати "до останнього українця".

Подружжя Олега та Ганни Адамовських: що відомо

Олег Адамовський — український воїн, підполковник, командир підрозділу. Чоловік загинув на Харківщині в березні 2022 року. Боєць прикривав просування побратимів і втратив життя під час мінування. Пізніше президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом Героя України.

Олег і Ганна Адамовські Фото: Instagram anna_adamovskaya Ганна Адамовська та Володимир Зеленський Фото: Сайт Президента України

Нагадуємо, хрещена донька чернігівського військкома потрапила у скандал, записавши коротке відео. Жінка опублікувала кадри своїх мандрів у США та була здивована негативним відгукам українців.

Водночас у Шотландії напали на українських дітей. Зловмисник кинувся на них із ножем: одному хлопчику порізав вухо, іншого вдарив кулаком в обличчя.