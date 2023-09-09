В Україні розробили графіки блекаутів: де не буде світла найдовше

Дефіцит електроенергії може бути сильним, перекрити його імпортом не вийде. Енергетики радять готуватися вже зараз: перевіряти проводку, встановити реле для стабілізації напруги і купити павербанки.

Фахівці та влада розробили графіки відключення електроенергії в Україні, їх запровадять із 1 жовтня. Про це повідомило видання "Обозреватель" із посиланням на джерела в уряді та голів енергокомпаній.

Віялові відключення, за даними співрозмовників, почнуться після нових ракетних ударів армії Росії. Можливі проблеми з розподілом або генерацією струму і, за оцінками експертів, в часи пікових навантажень буде дуже складно уникнути відключень.

В Україні вже полагодили близько 70% пошкоджених ТЕС і ТЕЦ. Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус сказав, що Україна увійде в опалювальний сезон приблизно з такими самими потужностями, як у 2022 році.

Багато питань не тільки в наявності необхідного обсягу генерації, а й у можливостях розподілу електрики. Усе залежить від ступеня успішності атак ЗС РФ, додав він.

Дефіцит електроенергії може бути сильним через відсутність у системі Запорізької АЕС і перекрити імпортом його не вийде. Імпортна електроенергія коштує дорого і не покриє тарифи, пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Вимкнення електрики за регіонами

Енергетики представили приблизне розуміння, як довго триватимуть блекаути. У Львівській області вони почнуться з 1 жовтня за розпорядженням "Укренерго" і триватимуть до двох годин поспіль і максимум чотири години на добу.

У Полтавській області можливі шість черг відключення світла. Графіки аварійних і планових відключень розробили й у Вінниці, періодичність відключень у цих регіонах може тривати від двох до чотирьох годин поспіль.

"Є розпорядження міністерства, усі мають підготувати графіки й проінформувати споживачів. Це не означає, що з 1 жовтня почнуться відключення. Багато факторів: температура, ситуація з генерацією, російські атаки. Вам зараз ніхто не скаже точно, як і що буде", — додає співрозмовник видання в уряді.

Як підготуватися до блекаутів?

Для підготовки до відключень світла потрібно дотримуватися вже всім відомих правил. Якщо у квартирах давно не перевіряли проводку, бажано звернутися до електрика.

"Перепади в напрузі можуть призвести до нових проблем. Слід встановити реле напруги. Якщо щиток розташований всередині квартири, реле можна встановити індивідуально для стабілізації напруги", — зазначає видання.

Реле дасть змогу в разі різкого падіння або стрибка напруги відключити подачу струму до стабілізації. Техніка не отримає шкідливого струму. Рекомендується мати павербанки, акумуляторні системи та генератори за наявності технічної можливості їх встановлення.

Фокус раніше докладно писав про готовність енергосистеми України до зими. За найоптимістичнішими прогнозами експертів, потрібно готуватися до відключень до 10 годин.

СБУ проводила понад 20 обшуків у компаніях через зловживання на відновленні енергоінфраструктури України.