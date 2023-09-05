Зловживали на відновленні інфраструктури після блекаутів: СБУ проводить десятки обшуків

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через зловживання на відновленні енергетичних об’єктів в Україні. Силовики у спілкуванні з журналістами зазначили, що у декількох регіонах проходять понад 20 обшуків.

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Служба безпеки України проводить понад 20 обшуків у кількох регіонах через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури. Про це з посиланням на пресслужбу відомства 5 вересня повідомили у "РБК-Україна".

У матеріалі йдеться, що СБУ проводить обшуки у межах раніше відкритого кримінального провадження. Правоохоронці під час спілкування з журналістами наголосили, що всі заходи відбуваються за законом.

"Співробітники відомства за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у межах раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків", — додали правоохоронці у коментарі медіа "Суспільне".

Офіційно пресцентр СБУ на момент публікації матеріалу не коментував інформацію щодо проведення обшуків через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 1 вересня попередила, що восени та взимку слід очікувати нової хвилі ракетних атак з боку РФ. Зі слів представниці Сил оборони, ворог накопичує озброєння для ударів по інфраструктурі.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що цього року Україна краще підготовлена до російських атак. Водночас він пояснив, що захистити усю територію країни важко. Посадовець додав, що "ми не можемо сказати, що можемо захистити все, але це буде набагато краще, ніж було минулого року".