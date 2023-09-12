"Це не залишиться без реакції": у Зеленського поки що відклали ідею з держзрадою за корупцію, — ЗМІ

За інформацією журналістів, на рішення не поспішати з ініціативою вплинули, зокрема, західні партнери, які вбачають у ній спробу влади втрутитися в роботу НАБУ й антикорупційної вертикалі загалом.

В Офісі президента наразі немає наміру подавати до Верховної Ради законопроєкт, який би надав корупції у великих масштабах статусу державної зради. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

У джерелі повідомляють, що на рішення не поспішати з цим євплинули, зокрема, західні партнери, які вбачають у цій ініціативі спробу влади втрутитися в роботу НАБУ й антикорупційної вертикалі загалом.

Згідно з даними видання, міжнародні партнери України вже висловили представникам влади своє невдоволення їхньою ініціативою, пов'язаною з прирівнюванням корупції до державної зради й передачею певних кейсів щодо корупції під юрисдикцію Служби безпеки України.

"Були дзвінки з посольств і від партнерів через океан на Банкову. Чітко прозвучало, що ухвалення такого закону вони не зрозуміють, і це не залишиться без реакції", — заявив неназваний співрозмовник видання.

Нагадаємо, про запуск Єдиного порталу викривачів корупції повідомив наприкінці серпня голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков. На цій платформі громадяни зможуть анонімно надсилати повідомлення працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які потім розглядатимуть її керівники або уповноважені із запобігання корупції, а також НАБУ, ДБР, НАЗК, Національна поліція.

Якщо завдяки повідомленню викривача корупції суд визнає когось винним і вирішить стягнути гроші, викривач зможе розраховувати на 10% від цієї суми.

Також Фокус раніше писав про те, чому в Україні почали активно ловити корупціонерів.