Зі Стіни пам'яті в Києві почали зникати фото загиблих: подробиці скандалу (відео)

Упорядник меморіалу Павло Нетьосов зазначив, що на місці фотографій героїв з'явилося оголошення про реконструкцію, проте йому про такі заходи ніхто не повідомляв.

У Києві зі Стіни пам'яті героїв на Михайлівській площі почали пропадати фото загиблих українських воїнів. Про це розповів громадський діяч Павло Нетесов у Facebook 13 вересня.

"Сказати, що я обурений — це нічого не сказати. Хтось там вирішив обірвати всі фотографії та повісив оголошення про реконструкцію", — заявив Павло Нетесов.

Він зазначив, що є упорядником Стіни пам'яті, однак йому нічого не відомо про згадану реконструкцію.

"Люди приходять, вішають фотографії, а якесь падло їх зриває", — сказав громадський діяч.

Павло Нетьосов про Стіну пам'яті

Що кажуть у поліції

Прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі виданню hromadske заявила, що наразі об'єкт реконструюють.

"Попередньо з'ясовано, що знято пошкоджені фото (вигоріли, намокли), щоб замінити новими", — сказала Гірдвіліс журналістам.

Що кажуть у столичній адміністрації

У Київській міській державній адміністрації заявили, що не мають стосунку до меморіалу.

У відомстві зазначили, що цим проєктом займається ПЦУ, Національний військово-історичний музей України та редакція сайту "Книга пам'яті полеглих за Україну".

Що сказали в ПЦУ

Священик ПЦУ Сергій Дмитрієв розповів, що причиною непорозуміння стало те, що якась людина хотіла допомогти, однак "усередині не з усіма все погодила і зірвала фото".

"Просто перестарався. Зараз Стіна на місці, її повернули. Але йшлося про реконструкцію фото та їх розміщення так, щоб було місце додавати нові", — сказав священнослужитель.

Намісник Михайлівського собору, на стінах якого розміщено меморіал, Агапіт зазначив, що не знає подробиць події. Він також наголосив, що монастир тільки надав свої стіни для фото, а самим проектом займуться інші люди.

Знімки героїв повернули на місце

Журналістка Ірина Маркевич в Instagram Stories повідомила, що під тиском близьких загиблих героїв, правоохоронців і військовослужбовців зниклі знімки повернули на стіну Михайлівського собору, проте вони вже будуть розміщені в іншому порядку.

Повернення фото полеглих захисників на Стіну пам'яті також підтвердив Павло Нетесов, опублікувавши відповідне відео.

"Дякую всім, хто відгукнувся. Я навіть не знаю, що прокоментувати з цього приводу. Сподіваюся, більше такого ніколи не повториться", — сказав він.

Знімки загиблих захисників повернули на меморіал

Нагадаємо, 25 серпня в Києві затримали двох дівчат за те, що вони обрали не зовсім доречний спосіб, аби вшанувати пам'ять загиблих українських захисників. Затриманими виявилися дві сестри, які вирішили станцювати на могилі свого батька, який загинув під Ізюмом.