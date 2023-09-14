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"Каструлю зніми з голови": у супермаркеті Харкова спалахнув мовний скандал (відео)

Анастасiя Андрусяк
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua | Охоронець магазину не захотів переходити на державну мову

Між журналісткою та охоронцем супермаркету "МЕТРО" зав'язався конфлікт після відмови останнього перейти на українську мову. Чоловік заявив, що він нікому нічого не зобов'язаний.

У Харкові стався мовний скандал між кореспонденткою "Радіо Свобода" Марією Уманською та охоронцем супермаркету "МЕТРО". Про це журналістка написала на своїй сторінці у Facebook 13 вересня.

"Ось так сьогодні мені в супермаркеті "МЕТРО" на Гагаріна порадили "зняти каструлю з голови" за те, що я вимагала спілкуватися українською. Передувала цьому низка подій, які врешті-решт призвели до конфлікту, але ось це — апофеоз", — ідеться в публікації.

На відео дівчина закликає співробітника магазину вибачитися перед нею та її чоловіком. Вона також зазначила, що має право вимагати, щоб із нею розмовляли українською мовою.

"Нікому я нічого не зобов'язаний. Каструлю зніми з голови", — відповів охоронець.

Марія звернулася зі скаргою до іншого охоронця, зазначивши, що його колега вжив "гасло проросійської сволоти". Зі свого боку опонент журналістки заявив, що напише на неї заяву і закликав викликати поліцію.

У мережі супермаркетів "МЕТРО" поки ніяк не прокоментували конфлікт.

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Нагадаємо, що 31 серпня в мережі з'явилося відео, на якому продавчиня Ірина з Дніпра, яка торгує парфумами через інтернет, потрапила в скандал через свої висловлювання про Україну. Жінка заявила, що її магазин тільки для російськомовних.

Раніше, 29 червня, у Харкові стався мовний скандал — пасажирка доводила таксисту, що не варто говорити російською мовою. У відповідь водій заявив, що такої країни як Україна взагалі немає.