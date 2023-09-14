Для чого іноземцям в Україні довідка ВПО: пояснення Міграційної служби

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України велика кількість людей була змушена залишити місце свого постійного проживання. Незалежно від громадянства ті, хто переїхав до більш безпечних регіонів країни, мають право отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Довідки про надання статусу ВПО можуть отримати не тільки громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що мають законні підстави для перебування на території країни. Про сенс оформлювати довідку ВПО іноземцям, що виїхали з тимчасово окупованих територій або зони бойових дій, пояснили у Державній міграційній службі.

У відомстві повідомили, що згідно постанови Кабінету міністрів №259, що була ухвалена під час пандемії COVID, оформлення документів, що посвідчують особу, здійснюється за місцем звернення особи та не залежить від місця її реєстрації. Ця правова норма має велике значення для іноземців, які повинні вчасно оформлювати відповідні документи, що дають їм право перебувати на території України.

На сьогоднішній день питання лишається врегульованим, адже діє постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб", відповідно до якої іноземці або особи без громадянства, які виїхали з тимчасово окупованих територій або зони бойових дій, мають право оформити довідку ВПО.

Довідка про надання статусу ВПО дозволяє оформити за місцем фактичного проживання інші необхідні документи:

дозвіл на імміграцію в Україну;

посвідку на постійне чи тимчасове проживання;

продовження строку перебування на території України;

документ про визнання особою без громадянства.

"Гості України можуть звертатися до територіального органу ДМС за місцем фактичного проживання, що підтверджується довідкою внутрішньо переміщеної особи", – повідомив начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області В'ячеслав Гузь.

Нагадаємо, нещодавно українська влада вирішила позбавити українців за кордоном виплат від держави, які вони отримували, як внутрішньо переміщені особи.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні переселенцям можуть дозволити їздити у транспорті безкоштовно.

Також повідомлялося, що переселенців штрафуватимуть на 3,5 тисячі, якщо вони пропустили один обов’язковий крок в оформленні статусу ВПО.