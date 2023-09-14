Пенсія за віком: де оформляти і які потрібно зібрати документи (відео)

У Пенсійному фонді пояснили, що пенсію можна оформити не тільки в сервісному центрі за місцем проживання. Подання документів здійснюється особисто або онлайн, незалежно від реєстрації.

Незважаючи на те, що в Україні триває війна, держава продовжує призначати і виплачувати пенсії та субсидії тим громадянам, які мають на це законне право. Щоб вийти на пенсію за віком у 60 років, згідно з чинним законом, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. Які документи необхідні для оформлення пенсії та де її оформляти розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Де оформляти пенсію?

У відомстві пояснили, що пенсію можна оформити як особисто, так і он-лайн. Документи можна подати:

до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації або перебування;

на інтернет-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для полегшення процедури оформлення пенсії ПФ випустив відеоінструкцію "Як подати документи на призначення пенсії онлайн":

Відеоінструкція "Як подати документи на призначення пенсії онлайн"

Які документи потрібні для оформлення пенсії?

Для того, щоб оформити пенсію, потрібно зібрати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3).

Якщо за час трудової діяльності громадянин або громадянка змінювали прізвище, потрібно надати відповідний документ. Найчастіше це свідоцтво про шлюб, яке мають надати жінки, що взяли після заміжжя прізвище чоловіка.

Нагадаємо, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Також Фокус писав про те, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат, якщо у них є непогашені стягнення.