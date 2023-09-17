"Не наш": в "Азові" відреагували на знімок людини з їхнім шевроном із хасидом-паломником (фото)

Кілька ЗМІ опублікували фото з Умані, на якому військовослужбовець із шевроном бригади НГУ "Азов" спілкується з хасидом-паломником, однак у підрозділі заявили, що це не їхній боєць.

У бригаді Національної гвардії України "Азов" прокоментували фото, на якому зображено чоловіка, одягненого у військову форму з шевроном їхнього підрозділу, який вітає хасида-паломника в Умані. Про це пишуть "Букви" 17 вересня.

У виданні зазначили, що 16 вересня британський портал The Guardian опублікував знімок Reuters, на якому зображено обійми прочанина і людини з нашивкою бригади НГУ "Азов".

"В Умані військовослужбовець бригади Національної гвардії України "Азов" із позивним "Рабин" обіймається з ультраортодоксальним єврейським прочанином під час святкування свята Рош га-Шана, єврейського Нового року", — ідеться в підписі до фото.

Подібне фото 16 вересня також опублікував фотограф Владислав Мусієнко. На його знімку паломник цілує шеврон у вигляді червоно-чорного прапора із зіркою Давида на руці згаданої людини у військовій формі.

Паломник і військовий в Умані Фото: Владислав Мусієнко

Знімком поділилися деякі українські портали. Незабаром користувачі мережі почали писати, що чоловік на фото не є військовослужбовцем бригади НГУ "Азов". У зв'язку з цим журналісти звернулися по коментар до пресслужби підрозділу.

"Людина на фото — не наш боєць", — відповіли представникам ЗМІ в бригаді НГУ "Азов".

У бригаді НГУ "Азов" заявили, що військовий на фото не належить до їхнього підрозділу У бригаді НГУ "Азов" заявили, що військовий на фото не належить до їхнього підрозділу У бригаді НГУ "Азов" заявили, що військовий на фото не належить до їхнього підрозділу У бригаді НГУ "Азов" заявили, що військовий на фото не належить до їхнього підрозділу

Нагадаємо, попри війну, на свято Рош га-Шана, що відбувається цьогоріч із 15 до 17 вересня, в Україну прибули паломники. За даними єврейської громади, загалом до Умані на Черкащині цього року очікувалося прибуття понад 30 000 паломників-хасидів.

За словами голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, з 11 до 21 вересня в Умані запрацював особливий режим в'їзду і виїзду, а також пересування містом. У місті від ранку вже працюють дев'ять пропускних пунктів, до патрулювання залучено 19 піших поліцейських патрулів.