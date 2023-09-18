"Повинні прагнути до вдосконалення": чи з'явиться в Україні суд присяжних у класичному варіанті

Присяжні входять до складу українського суду. У Верховному суду вважають, що народу потрібно брати участь у процесі здійснення правосуддя.

Голова Верховного суду Станіслав Кравченко заявив, що Україна повинна прагнути до вдосконалення суду присяжних у класичному його варіанті. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я думаю, що ми повинні прагнути до вдосконалення суду присяжних в Україні", — сказав Станіслав Кравченко.

Він зазначив, що наразі існує багато застережень щодо можливості вплинути на присяжних, добросовісного виконання ними своїх обов'язків, забезпечення необхідними умовами та фінансуванням.

В Україні присяжні входять до складу суду. Зі слів Кравченка, також не можна сказати, що є неефективними провадження, які розглядаються за їхньою участю. Натомість він вважає, що це важливо, коли народ бере участь у процесі здійснення правосуддя, особливо коли розглядається питання відновлення довіри до суду.

Станіслав Кравченко наголосив, що відновити довіру до суддів також можуть допомогти медіа, якщо використовуватимуть менше негативних приводів. Адже стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує свободу слова, проте можуть бути застосовані певні обмеження, якщо справа доходить до підриву авторитету правосуддя.

Крім цього він переконаний, що існує прогалина в комунікації. З його слів, проти суддів використовують незадоволену сторону, тоді як у будь-якій справі завжди є ті, хто сприймає судове рішення позитивно.

"Я кожен раз суддям кажу — якщо людина прийшла, побачила якісну організацію роботи суду, отримала зрозуміле рішення, повірте, вона буде цілком довіряти цій інституції", — пояснив суддя.

Нагадаємо, в середині травня у ЗМІ з'явилася інформація, що НАБУ затримало на хабарі голову Верховного суду Всеволода Князєва. Зокрема, мова йшло про хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів. За версією слідства, Князєв отримав гроші за рішення Верховного суду на користь олігарха Костянтина Жеваго, йому НАБУ оголосило про підозру в підкупі членів ВС. Тоді олігарх очікував на позитивне рішення щодо купівлі 40,19% акцій Полтавського гірничого-збагачувального комбінату.

4 вересня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави для Всеволода Князєва — з 75 до 55 мільйонів гривень.