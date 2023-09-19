У Раді хочуть мотивувати 50 тисяч ув'язнених почати виробляти електрику (документ)

За словами народного депутата Сергія Гривка, засуджені зможуть виконувати норми, визначені Міністерством Юстиції. У них з'явиться можливість за рік зменшити на 30 днів термін ув'язнення.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт, який дасть змогу ув'язненим зменшувати строк перебування у в'язниці за вироблення електроенергії на велосипедних установках. Про це він написав 19 вересня на своїй сторінці у Facebook.

Так, згідно із законопроєктом під номером 10057, потрібно мотивувати 50 тисяч ув'язнених генерувати електроенергію через велогенараційні установки.

"Якщо протягом місяця вони виконуватимуть норми, визначені Міністерством Юстиції, то термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців на рік. Тобто, за рік ув'язнений може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію по його утриманню — приблизно до 8% (до 200 млн грн)", — зазначив народний обранець.

За словами Гривка, такою ініціативою він показує альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можна імплементувати в спортивні зали та інші структури.

"Було б круто побачити тренажерний зал, що генерує електроенергію", — заявив Гришко.

Він заявив, що для створення чогось нового потрібно діяти рішуче.

Зазначимо, що текст законопроєкту на сайті Верховної Ради поки недоступний.

Законопроект 10057 Фото: Верховна Рада

Нагадаємо, що в Раді з'явився проєкт закону про електронний реєстр військовозобов'язаних. Народні депутати планують значно розширити перелік даних, які збиратимуться до реєстру для обліку, про що детально викладено в опублікованому документі.