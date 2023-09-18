Рада звільнить Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова, — "Слуга народу"

За даними представника монобільшості, звільнення нардепа може відбутися вже цього тижня, а його посаду планують запропонувати комусь із опозиційних фракцій або груп.

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На майбутньому засіданні Верховної Ради буде розглянуто питання про відсторонення народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету зі свободи слова. Важливо зазначити, що в рамках цієї ініціативи не розглядається ліквідація самого Комітету. Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна.

"Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його (Шуфрича — ред.) звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б, зокрема, дивною з тієї точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна рада ліквідує Комітет з питань свободи слова". Це може бути невірно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану", — розповіла нардеп.

Водночас, за даними видання, звільнення Шуфрича може відбутися вже цього тижня, а його посаду планують запропонувати комусь із опозиційних фракцій або груп.

У п'ятницю, 15 вересня, СБУ затримала народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нардеп є "фігурантом у справі створеної співробітником ФСБ РФ і колишнім нардепом України Володимиром Сівковичем російської шпигунської мережі".

Нестор Шуфрич отримав підозру у справі про державну зраду. За даними СБУ, депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

За даними журналістів, під час обшуку в Нестора Шуфрича знайшли документ від 2014 року, підписаний ним і Віктором Медведчуком, згідно з яким Донецька і Луганська області мають увійти до складу Росії як "краї з широкою автономією".

Сам Нестор Шуфрич стверджує, що влада "побачила держзраду" в депутатських запитах щодо обставин викрадення судді Чауса під час президентства Петра Порошенка.