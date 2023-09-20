Cartier, Dior та Armani: чоловік незаконно перевозив брендові каблучки та парфуми через кордон (фото)

Митники знайшли обручки Cartier, парфуми Armani та Dior, взуття Gucci, робот-порохотяг Cecotec, які незаконно перевозив українець.

На пункті пропуску "Шегині – Медика" митники виявили у мікроавтобусі, яким кермував 55-річний громадянин України, 400 одиниць незадекларованих товарів, загальна вартість яких становить близько 500 тис. гривень. Про це повідомила Львівська митниця у Facebook.

У документах він вказав, що везе особисті речі й кілька посилок. Серед товарі були обручки Cartier, парфуми Armani та Dior, взуття Gucci, робот-порохотяг Cecotec тощо. У декларації він їх не зазначив.

На водія мікроавтобуса митники склали відповідний протокол щодо недекларування товарів. Йому загрожує штраф в розмірі 30% від вартості товарів та відповідна виплата 150 тис. грн.

Митники того ж дня виявили й інших порушників. Працівники митниці зафіксували 580 одиниць одягу і текстилю виявили у водія транспортного засобу знайшли продукції на суму близько 600 тис. гривень.

Ще один із порушників – 29-річний мешканець Прикарпаття. Він намагався перемістити через "Шегині – Медика" майже 400 сумок та наплічників. Він їх задекларував як "особисті речі". Попередня вартість товарів становить 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, 19 вересня на Волині митники вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну. Плата за таку "послугу" становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що ввозив товари. Співробітники СБУ затримали порушників. Внаслідок таких корупційних схем на Волинській митниці державний бюджет недоотримував значні кошти від відповідних митних надходжень.