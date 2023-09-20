Голова Державної аудиторської служби України потрапила до бази "Миротворець"

На платформі Аллу Басалаєву звинувачують в "усвідомлених діях, спрямованих на зниження обороноздатності, державної та економічної безпеки України в період дії воєнного стану".

Очільницю Державної служби з аудиту Аллу Басалаєву, яка раніше працювала радницею колишнього керівника Служби безпеки України Івана Баканова, було додано в базу "Миротворець". Відповідний запис розміщено на сайті.

На порталі "Миротворець" про Басалаєву пишуть: "Усвідомлені дії, спрямовані на зниження обороноздатності, державної та економічної безпеки України в період дії воєнного стану".

Наразі Міністерство оборони веде судовий розгляд із Державною службою з аудиту (ДАСУ) через висновки, які вказують, що весь прибуток, отриманий від постачальників Міністерства оборони, вважається "збитком для держави".

Алла Басалаєва потрапила в базу "Миротворець"

Що відомо про Аллу Басалаєву

2021 року Алла Басалаєва обіймала позицію радниці голови Служби безпеки України Івана Баканова. Вона стала керівницею Державної служби з аудиту (ДАСУ) 4 листопада 2022 року, змінюючи на цій посаді Геннадія Пліса.

Раніше Алла Басалаєва була членом Центральної виборчої комісії, куди вона потрапила 2018 року через квоту від партії "Відродження". Згідно з даними ЗМІ, на цю посаду її запропонував близький союзник Андрія Портнова — Валерій Писаренко.

З 2008 по 2012 рік Алла Басалаєва обіймала позицію завідувача відділу представництва інтересів Комісії в судах юридичного управління Секретаріату ЦВК. У 2012 році вона була призначена суддею Дарницького суду указом Віктора Януковича.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї, який нещодавно відвідав російського диктатора Володимира Путіна, потрапив до бази Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України за публічне забезпечення російської військової агресії проти України.