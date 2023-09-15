Лідер Північної Кореї потрапив до бази "Миротворця" після зустрічі з Путіним (фото, відео)

На сторінках бази "Миротворця" диктатор КНДР зазначений як посібник російських військових злочинців, котрий робить замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

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Лідер Північної Кореї, який нещодавно відвідав російського диктатора Володимира Путіна, потрапив до бази Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України за публічне забезпечення російської військової агресії проти України. Про це повідомляє сайт "Миротворець".

"Перебуває під персональними санкціями цивілізованих країн світу за порушення прав людини (жорстокі дії щодо мільйонів власних людей, у т. ч. позасудові вбивства, примушування до праці та тортури), ядерний шантаж, реалізацію незаконних ракетних і ядерних програм, кіберзлочини тощо. За період свого правління посилив міжнародну ізоляцію КНДР", — зазначено на сайті.

Скріншот сторінки Кім Чен Ина з бази "Миротворець" Фото: Скриншот

"Посібник російських військових злочинців. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян", — йдеться в досьє на Кіма.

Також наголошується, що лідер КНДР причетний до посягання на суверенітет і територіальну цілісність України та забезпечення російської військової агресії проти нашої держави та її громадян.

Авторитетне американське видання Politico назвало зустріч двох диктаторів "самітом ізгоїв", звернувши увагу на те, що вона завершилася без важливих оголошень щодо зброї, хоча Путін визнав, що це питання було на порядку денному.

Висловлювання Кім Чен Ина про Україну

Диктатор Північної Кореї пообіцяв підтримувати Путіна у боротьбі з імперіалізмом, "зв'язки з Росією будуть "пріоритетом номер один", підкреслив він.

Пхеньян підтримує війну Росії проти України і бажає РФ успіху.

"Упевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу в священній боротьбі для покарання збіговиська зла, яке претендує на гегемонію і живить експансіоністські ілюзії. Глибоко переконаний, що героїчна російська армія і народ, блискуче наслідуючи традиції перемоги, впевнено продемонструють безцінні переваги честі на двох фронтах — СВО і побудова сильної держави", — уточнив фігурант "Миротворця" свою позицію.

Армію окупантів Кім Чен Ин назвав "героїчною", яка "впевнено демонструє безцінні чесноти честі" у так званій "СВО". Крім того, за словами північнокорейського диктатора, Росія "піднялася для захисту свого суверенітету і безпеки".

Під час урочистого обіду Кім запропонував тост "за добре здоров'я шановного президента Росії товариша Володимира Путіна, нову перемогу великої Росії, безперервний розвиток і зміцнення російсько-корейської дружби".

Нагадаємо, що 12 вересня північнокорейський лідер прибув до Росії. Він приїхав на особистому бронепоїзді.

Фокус писав, наскільки відчайдушно потрібні один одному ці два диктатори — Кім Чен Ин і Володимир Путін. При цьому російський тиран приховав деталі зустрічі, щоб не посилити антиросійські санкції.