Дощі, грози та спека до +30: прогноз погоди в Україні на три доби (відео)
У наступні три доби, тобто 21-23 вересня, у більшості областей Україні буде без тривалих опадів, вітер помірний і теплий.
В Україну прийшов атмосферний фронт і приніс українцям лагідний теплий вересень, хоча місцями на півночі країни вже протягом цієї доби, 20 вересня, пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, повідомляє Укргідрометеоцентр.
У більшості областей без опадів, лише вдень 21 вересня на Одещині, Вінниччині, Черкащині, Київщині та Чернігівщині, 22 вересня — на Закарпатті та Прикарпатті, 23 вересня — на заході країни місцями короткочасні дощі, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, 22-23 вересня на узбережжі морів та крайньому заході країни — до 18°, вдень 22-27°.
Вночі та вранці 21 вересня у південно-західних та більшості північних областей подекуди туман. 22 вересня вночі в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів та на Закарпатті — до 17-ти; вдень 22-27°, у західних областях — 16-21°.
Схожий прогноз погоди наводить у власному Facebook і синоптикиня Наталія Діденко.
Вона запевняє, що завтра, 21 вересня, повсюдно переважатиме суха сонячна погода, лише на Чернігівщині, Одещині, Вінниччині локально дощитиме. Вітер в Україні очікується з південного сходу, помірний. Температура повітря коливатиметься в межах 22-27°. У Києві дощів не очікується. Потеплішає — протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько 25°.
"Прийшов в Україну атмосферний фронт, сонний і розманіжений бабиним літом, десь капнув, десь линув і далі вже йому ліньки", — констатує Наталія Діденко.
До кінця тижня вона також прогнозує в Україні суху, сонячну і теплу погоду, а от на вихідних передбачає дуже теплу — подекуди до 30°. Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі та посвіжішає до 20-23°.
"Плануйте тиждень, вихідні, не забувайте, що така погода не буде завжди, використайте ці ідеальні метеоумови для чогось корисного на потім, ховайтеся від вірусів, купуйте айстри і ставте їх у вази вдома, милуйтеся, читайте, спілкуйтеся", — радить синоптикиня.
Раніше Фокус повідомляв, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться навіть під час дощів. Проте ЗСУ пояснили, як російські окупанти користуються поганою погодою під час обстрілів.
Нагадаємо, американські пілоти з ескадрильї метеорологічної розвідки ВПС США зняли жахливі кадри всередині урагану.