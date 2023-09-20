Дощі, грози та спека до +30: прогноз погоди в Україні на три доби (відео)

У наступні три доби, тобто 21-23 вересня, у більшості областей Україні буде без тривалих опадів, вітер помірний і теплий.

В Україну прийшов атмосферний фронт і приніс українцям лагідний теплий вересень, хоча місцями на півночі країни вже протягом цієї доби, 20 вересня, пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, повідомляє Укргідрометеоцентр.

У більшості областей без опадів, лише вдень 21 вересня на Одещині, Вінниччині, Черкащині, Київщині та Чернігівщині, 22 вересня — на Закарпатті та Прикарпатті, 23 вересня — на заході країни місцями короткочасні дощі, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, 22-23 вересня на узбережжі морів та крайньому заході країни — до 18°, вдень 22-27°.

Вночі та вранці 21 вересня у південно-західних та більшості північних областей подекуди туман. 22 вересня вночі в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів та на Закарпатті — до 17-ти; вдень 22-27°, у західних областях — 16-21°.

Схожий прогноз погоди наводить у власному Facebook і синоптикиня Наталія Діденко.

Вона запевняє, що завтра, 21 вересня, повсюдно переважатиме суха сонячна погода, лише на Чернігівщині, Одещині, Вінниччині локально дощитиме. Вітер в Україні очікується з південного сходу, помірний. Температура повітря коливатиметься в межах 22-27°. У Києві дощів не очікується. Потеплішає — протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько 25°.

"Прийшов в Україну атмосферний фронт, сонний і розманіжений бабиним літом, десь капнув, десь линув і далі вже йому ліньки", — констатує Наталія Діденко.

До кінця тижня вона також прогнозує в Україні суху, сонячну і теплу погоду, а от на вихідних передбачає дуже теплу — подекуди до 30°. Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі та посвіжішає до 20-23°.

Карта погоди на 21 вересня Карта погоди на 22 вересня Карта погоди на 23 вересня

"Плануйте тиждень, вихідні, не забувайте, що така погода не буде завжди, використайте ці ідеальні метеоумови для чогось корисного на потім, ховайтеся від вірусів, купуйте айстри і ставте їх у вази вдома, милуйтеся, читайте, спілкуйтеся", — радить синоптикиня.

Раніше Фокус повідомляв, що контрнаступ ЗСУ не зупиниться навіть під час дощів. Проте ЗСУ пояснили, як російські окупанти користуються поганою погодою під час обстрілів.

Нагадаємо, американські пілоти з ескадрильї метеорологічної розвідки ВПС США зняли жахливі кадри всередині урагану.