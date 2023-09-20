Перекинула хабар через паркан: суд обрав запобіжний захід нардепу Людмилі Марченко (відео)

Депутатка та її помічниця обіцяли за винагороду забезпечити безперешкодний виїзд з України та внесення відомостей до системи "Шлях". За даними САП, за свою діяльність вони отримали 11,3 тис. доларів.

У середу, 20 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинній народній депутатці, підозрюваній у зловживанні впливом. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Повідомляють, що нардепка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити видачу чиновниками особами ОВА дозволів на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до системи "Шлях".

Загалом встановлено два епізоди протиправної діяльності депутатки та її помічниці. Йдеться про отримання 11,3 тисячі доларів від двох осіб за безперешкодний виїзд за кордон.

Суд обрав запобіжний захід у відео у вигляді застави в розмірі 53,6 тисячі гривень. Крім того, на нардепа покладено низку процесуальних обов'язків:

з'являтися на вимогу до детектива, прокурора і суду;

сповіщати детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання і роботи;

не контактувати зі свідками та іншими підозрюваними у справі;

здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд із країни.

У заяві відомства не згадується ім'я депутата, однак за даними видання "Главком" йдеться про Людмилу Марченко.

Справа нардепа Марченка: що відомо

Нагадаємо, 5 липня НАБУ повідомило про затримання помічниці чинного народного депутата Верховної Ради під час отримання хабаря за оформлення дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордон за системою "Шлях". Екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що йдеться про помічницю нардепа Людмилу Марченко.

Пізніше, 11 липня, Людмилу Марченко затримали після отримання другої частини незаконного "траншу" — винагороди за шахрайство із системою "Шлях". Коли у дверях стояли працівники НАБУ, спробувала позбутися грошей, перекинувши їх через паркан. Нардеп та її помічниця отримали підозру від НАБУ і САП.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія 12 липня повідомив про припинення членства Людмили Марченко.